Mizoramah ‘Lamliana fimkhur thla’ (Road Safety Month) hman tan a ni

SERCHHIP: Mizoram pumah thla khat awh tur, Lamliana fimkhur thla (32nd Road Safety Month 2021) hman ṭan a ni a, Serchhipah chuan Lamliana Fimkhur Thla (Road Safety Month) hi Lalmuansanga Ralte, MCS, Addl. DC chuan khuallian niin a hawng a ni.

DC Conference Hall-a he hun hmannaah hian Lalmuansanga Ralte chuan kum dangah chuan Road Safety Week tiin, hapta khat awh tura hman ṭhin a ni a, nimahsela kumin aṭang chuan sawrkar laipui chuan hapta mai duh tawk lovin thla khat hmang turin ruahmanna a rawn siam tih a sawi a. India ram chu khawvela lirthei chunga thihna za zela 6 hauh phak a ni a, kumtin nunna leh bungrua tam tak kan chân a, chuvang chuan kawngpuia himna hi kan ngaih pawimawh deuh deuh a ṭul tak zet a ni, a ti a. Mizoramah pawh lirtheia chetsualna a awm fova, heng chhiatna laka kan him theih nana pawimawh ber chu fimkhurna leh dân zawmna a ni tih sawiin, khualzin phur ṭhin lirthei khalhtute phei chu kawnga an lirthei khalhah mai ni lovin, an incheina te, an ṭawngkamte thlenga fimkhur tur an ni, a ti a. Lamliana fimkhur thla kan hman hi inhrilhhriat tharna ang hun mai a ni a, nitinin kum tluanin fimkhur takin lirtheite kan hmangin, kawngpui pawh him takin kan enkawl zawk tur a ni, tiin kalkhawmte a chah a ni.

He hunah hian PC. Lalṭanpuia, MPS, Addl. SP-in Traffic Rules zawm pawimawhna a sawi a, Traffic Rules chu dan zawm harsa leh khirh a ni lova, lirthei khalhtute leh kawnga kal zawng zawngte tana kan him tlanna tur dan zawm nuam tak zawk a ni a, mitinin kan zawm ngei zawk tur a ni, tiin a sawi a. Lalrohlua, MVI pawhin lirthei Insurance leh Motor Accident Claim dan tlangpui sawifiahna a nei bawk.

Road Safety Month, 2021 hawnna inkhawm hi Laleng-thanga Hnamte, DTO Serchhipin a kaihruai a, R.Lalmuankimi, Superintendent, DC in lawmthu sawiin hun a khar a ni.

Kumina Road Safety Month hi vawi 32 na a ni a, thupui hi, “Fimkhur la, Nun humhim rawh” tih a ni a, ni 18 January aṭanga 17 February, 2021 chhung kalpui tur a ni.

Aizawla hawnnaah chuan Transport Minister, TJ Lalnuntluanga chuan Road Safety Month chhungin harsatna nei leh puih ngaite puih na tur, Help and Guidance Desk, Vanapa Hall kawtah buatsaih a nih tur thu a sawi a, lirthei khalh dan turah mipui ten sawrkarin dân zawm chu an an tihtur a ni a, dân zawm ṭhat a nih phawt chuan lirthei chetsualna a tlêm phah ngei ang a ti a, Sawrkar chu, mipuite nu leh pa a nih angin, nunna leh bungrua tam tak, sum leh pai hlu tak chan fo ṭhinna -lirtheia chetsualna- laka mipui him theihna tur a ngai pawimawh em em a, mipuiah zirtirna a tam thei ang ber pe turin thawktute a ngen bawk a ni.