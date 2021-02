Bairabi bul Zophai huam chhunga Assam sawrkar din School pakhat bulah bomb puak

Nizan hmasa zanlai pelh hnu dar 1:30 bawr vel khan Bairabi bul Zophai huam chhung, Vankhuma Lui leilet Zau-a Assam sawrkar din Muliwala Lower Primary School bulah bomb a puak a, Inbualna In, kutsilna leh tui dahkhawlna tura leirawhchan leh cement hmanga sak thar chu bomb hian a tichhe hneh hle niin thulakna chuan a tarlang.

He school awmna hmun hi Nutun Basti tia vuah, Leilet kam, Leilet enkawltu hnam-dang chhungkaw tlemte khawsakna hmun a ni a, Bomb puahna hmun hi Mizoram leh Assam ramri buai chhung a awm niin, Mizoram leh Assam sawrkarten In sak leh hna-thawhna lama hma thar lak loh-na tura an remtihtlanna huam chhung a ni a. Inner Line Forest Reserved chhunga awm a ni.

Bomb tipuaktu hi hriat a la ni lova, rinhlelh thua man pawh an la awmlo. Bomb puahna hmun hi nimin khan Kolasib Addl SP C.Vanlalvena, SDPO R.Vanlalduata leh Bairabi OC Jeevan Kumar leh Hailakandi Addl SP Kulendra Nath Deka-te chuan an tlawh nghal a, anni bakah hian Mizoram sawrkara Forensic Science Laboratory mi thiamten thil thlen dan a hmunah an enfiah bawk.