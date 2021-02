Boxing training thla 4 chhung awh tur ‘Operation May’ hawng

Nimin tlai dar 4 khan thla 4 (Feb – May) chhung awh tur Boxing Training, ‘Operation May’ tia hming vuah chu Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS, Serchhip District Boxing Association (SEDBA) Patron ni bawk chuan Serchhip Boxing Hall-ah a hawng.

Hawnna inkhawm neihah thu sawiin, Kumar Abhishek chuan ṭhalaiten infiamna lama hma an sawn theihna tura SEDBA hruaitute hmalakna leh hmachhawp (Vision) chu ropui a tih thu sawiin, thla 4 chhung awh Boxing Training – Operation May-in a tum chu, Thla 4 (Feb – May) chhunga Boxer-te State Level-ah eng Boxing Competition pawha Serchhip District aiawha khel thei tura buatsaih leh Thla 4 hnu lamah chuan National Level-a khel thei tur khawpa Boxer-te Fitness leh Skill lama inpeihtir a ni a ti a, Boxer-te chu Serchhip leh Mizoram tihmingṭhatu ni tura theihtawp chhuaha training turin a fuih.

He hun kaihruaitu SEDBA President Kapliana Pachuau chuan thla 4 chhung awh Boxing Training an neih theihna tura Boxing Coach petu Sports Minister Robert Romawia Royte chungah an lawm takzet tih sawiin, Boxer-te chu ṭhahnemngai taka Training la turin a fuih a, thla 4 chhung hian Mizorama Boxing Coach ṭha ber berten a inchhawkin Training an rawn pe ṭhin dawn tih a sawi. LPS Profight a vawi 4 lai a zawna Champion ni thei Boxer Abel Lalawmawia te zarah Serchhip chu Boxer ṭha awmna tia hriat kan ni ṭhin tih sawiin, ṭhangtharte chu Abela hnung zuia, a thlen aia sâng thlen tum turin a chah a ni.

SEDBA hian thla 4 chhung hian Boxing Coach pathum ruaiin training hi an kalpui dawn a, a hmasa berah thla 1 chhung Training pe tura lo kal hi Mizoram sorkar Sports & Youth Services Deptt. hnuaia Boxing Coach hna thawklai R.Lalbiaksangi (Sangtei) a ni a, Sangtei bakah hian Vulthavunga leh C. Vanlalchhuanga-ten training hi an pe dawn a, Boxing coach-te hi an vanglaia Boxer ṭha ni ṭhin, Coaching Experience pawh International Level thlenga permit nei te an ni.