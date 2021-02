Chief Minister hovin Aizawl Smart City project thlirho

Chief Minister Zoram-thanga hovin nimin khan Aizawl Smart City Project kal meka hmalakna hrang hrangte CM Cabinet meeting room-ah thlirho a ni.

Aizawl khawpuia hmasawn-na ruhrel changtlung tak tak siam tura project ruahman leh kalpui mekte nimin meeting-ah hian thlirho a ni a, heng zingah hian common bio-medical waste treatment plant, smart ambulance, step/stairs improvement, smart bus stop, street vending machine, water ATM, sanitary napkin dispensing machine, digital library, open gym, khel-mual siam leh a dangte a tel a. Chief Minister chuan Aizawl Smart City hnuaia hmalakna te chu Mizoram State Sawrkar hnuaia hmasawnna hna thawh mek leh hma chhawp te nen insu buai lova, ram hmasawn-na tura hlawk zawka an tan tlan theih nan ruahmanna fel taka siam turin a chah a ni.

Meeting-ah hian Deputy Chief Minister Tawnluia, Health & Family Welfare Minister Dr. R. Lalthangliana, Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo, UD&PA Commissioner and Secretary Dr. Vanlalramsanga leh official dangte bakah Smart City project hotute leh consultant-te an tel a ni.