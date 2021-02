MZP-in Myanmar sipaite chetna tuartu Zohnahthlakte thlavang an hauh tih lantir

Myanmar-a kan unaute tan MNF sawrkar a tlanchhe dawn lo:Lalruatkima

Nimin chhun dar 12:00 khan MZP chuan tun hnaia Burma Sipaite chet dan leh thuneihna duh vanga mihring dikna chanvo rapbet a, an chetna duh loh lantir nan leh Burma Sipaite chetna tuartu Zohnahthlakte thlavang hauh nan Vanapa Hall kawtah Sit-in demonstration a huaihawt.

Chinkhanmanga Thomte, Finance Secretary kaihruaia he hun hmannaah hian Peter Chhangte, Vice President chuan thusawiin, “Vawiin kan kalkhawm chhan hi Political Party thil a nilo a, inunauna thinlung pua he hun hi hmang kan ni a. Kan unaute harsatna hi kan harsatna a ni a, an hlimna chu kan hlimna a ni” a ti a.

MZP Vice President chuan, “He hun kan hman chhan hi Myanmar kan unaute kan lai-nata kan khawngaihzia lantir nan a buatsaih kan ni a. Kan sawrkar thuneitute pawhin tun aia nasa zawka kan unaute tan ngaihtuahna senga hma la ve turin kan sawm a. Kan unaute tan englai pawhin MZP chu kan awm reng dawn a ni” a ti bawk.

Tunhnaia Myanmar-a sipai sawrkar tundin a nih khan Myanmar-a Zohnahthlakte chu Myanmar sipaiten an man tel a, MZP report dawn danin, February ni 1 hi Parliament hawn ni tur a tih a ni a, hemi ni, Myanmar sana zing dar 4 – 5 inkarah Zohnahthlak unaute hi khawm an ni a, a chhan leh awmzia an zawhin, sipaiin thuneihna an laksak thu ringawta chhan an ni tih MZP chuan an sawi . Myanmar pumpuiah hian seat 664 awmin, Aung San Suu Kyi kaihhruai NLD hian nikum November thlaa inthlan neihah, seat 401 changin, hnehna an lo chang tawh a ni.

He hunah hian NGO Coordination Chairman Vanlal-ruata leh Political Party hrang hrang aiawhten thu an sawi bawk.

PC Party chuan nimin khan thuchhuah siamin, MZP-ten Myanmar-a Zohnahthlakte thlavang hauhna leh dik lo taka sipai rorelna tundin mek dodlna leh duh lohna an lantir chu an thlawp tih an sawi a, sipaiten Myanmar-ah lalna leh thuneihna an chan leh tak avanga Zohnahthlak unau harsatna tawkte PC Party chuan an tuarpuiin an tan theihtawp chhuah an inhuam reng tih an sawi a, Myanmar dinhmun avanga kan unauten an tuar belh zel vanga an Jerusalem-ah himna zawnga loh theih loha an lo tlanchhia a nih chuan Mizo mipuiten ṭha taka lo mikhual a, lo dawng-sawng thei tura lo inpuahchah turin Mizo mipui an sawm nghal tih an sawi bawk.

Nimin vek khan I&PR Minister Lalruatkima, MNF Adviser ni bawk chuan Bung-kawnah AMC Campaign Office hawnnaah thusawiin, “Tunah Myanmar lama kan unauten harsatna an tawk mek a, an tan hian MNF sawrkar hi a tlanchhe dawn lo. Ramin ri a nei a, Hnam erawh chuan ri a nei lo. Chumi atan chuan MNF hi a ding a ni. Mizoram lamin tih theih kan neih chuan engtikah mah kan thlahthlam lovang, hun harsa an tawk hi kan tawrhpui takzet a ni. Hun khirh kan tawh laia min ṭanpuitute an ni tih pawh kan hriat a ngai. Kan unauten ṭanpui an ngaihna zawnah kan sawr-kar hian tih theih a neih chuan engtikahmah kan tlanchhe dawn lo tih ka sawi duh a ni,” a ti.