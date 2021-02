Ailawng Film City hmuna Zokhaw dina in zawng zawng kang fai vek

Information & Public Relation Department leh Mizoram Film Forum-in Reiek bul, Ailawng khaw daia Film City hmuna filma channa tur Zokhaw lem an dina Di In an sak zawng zawng chu nimin khan a kang ral.

Ailawng VCP Lalthla-muana sawi danin Zokhua hi nimin chhun dar 12 vel khan a kâng a, kangmei chhuah chhan hi tun dinhmunah hriat a ni rihlo a ni. Helai hmun hi hrileng avanga khar ṭhin a ni chung pawhin mi ṭhenkhat gate tichhia a lut mai an awm fo tih a a sawi a, Ailawng khawtlang pawl hrang hrang hruaituten Zokhua kangral mai chu an ui takzet tih a sawi bawk.

Mizoram Film Forum Chairman chuan he thil thleng chungchangah hian Kulikawn Police Station-ah FIR a thehlut a ni.

Kum 2019 a sak ṭan Ailawng Zokhua-ah hian Mizo in hrang hrang 16 a awm a, nikum kum bul lam atanga Covid 19 hrileng avangin hawn theiha peih fel a nih hnuah pawh hawn mai theih a ni lova, hrilengin ziaawm lam a pan tak avangin tun hnaiah hawn thuai tura ruahmanna kalpui mek a nih laiin a kang fai ta vek a, kangmei hi Lal in aṭanga chhuak ṭanin, inhnaih tetea sak a nih avangin hun reilote chhungin a kang fai vek a ni.