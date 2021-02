Union Finance Minister-in Union Budget 2021-22 a pharh

Prime Minister Narendra Modi-a kaihhruai sorkarin kum 2021-22 atana sum hman dan tur a ruahman, Union Budget chu nimin khan Union Finance Mininister, Nirmala Sitharaman chuan Lok Sabha-ah a pharh a, Corona hripui avangin ram sum leh pai dinhmun, nasa taka a tlak hniam thu sawiin sum leh pai dinhmun tuai thar leh chu Budget 2021-in a tum ber a ni, a ti.

Healthcare lam atana sum ruahman chu a let-a tipungin cheng vbch 2,23,846 dah a ni a, hemi aṭang hian covid vaccine atan cheng vbch 35,000 ruahman a ni a, hmasawnna hna hrang hrang thawhna tur sum (capital expendiure) pawh cheng vbch 5,54,000-ah tihsan a ni a, hei hi kum hmasa aiin zaa 34.5-in a sang zawk a, hei bakah hian State tinte Capital Expenditure atan Cheng Vbc Nuai 2 dah a ni bawk.

Budget 2021-ah hian chhiah thar lian tham lakna tur a tel lova, sawrkar laipui scheme thar, PM Atma Nirbhar Swasth Bharat Yojana kalpui a ni ang a, hemi atan hian cheng vbch 64,180 dah a ni. Kum 2021 aṭanga 2026 chhunga Urban Swachh Bharat Mission 2.0 kalpui nan cheng vbch 1,41,000 chuang ruahman a ni a, boruak bawlhhlawh chho zel avanga harsatna sutkian nan urban center 42 atan cheng vbch 2,217 ruahman a ni.

Nu, naupai lai-ten chaw tha leh hrisel an dawn theih na tur scheme Poshan Abhiyan chu chaw ṭha leh hrisel zawk pek chhuah a nih theih nan Supplementary Nutrition Programme nen chhun finin Mission Poshan 2.0 tih hming pu-in kalpui a ni ang a, district hnufual (aspirational district) 112-ah kalpui tum a ni a, Jal Jeevan Mission Urban hmangin ram pumah tui thianghlim in tur hnianghnar zawk pek tur a ni bawk kum upa lam kum 75 chin, pension bak sum lak luh neilote chu income tax awl an ni ang.

Zirna lamah Sanik school thar 100 din tum niin, tribal area-ah Eklavya School 750 din thar tum a ni bawk a.

Venhimna lam (defence)-ah pension pek turte nen cheng vaibelchhe 4,78,000 dah a ni a, kum hmasa lam khan cheng vbc nuai 4.71 dah a ni a, budget pumpuia dah aṭanga cheng vaibelchhe nuai 1.35 hi ralthuam thar, thlawhna, indo lawng leh sipai hmanraw dang leina tura dah a nih thu Lok Sabha-ah Finance Minister chuan a sawi.

Boruak bawlhhlawh (Air pollution) tihtlem a nih theihna tura hmalakna atan cheng vaibelchhe 2,217 dah a ni a, hetah hian urban centre 42 dinna tur a tel a, hetihlai hian climate change lama hmalakna atan cheng vaibelchhe 10 leh project tiger-ah cheng vaibelchhe 50-in kum hmasa aiin tihhniam a ni a, National Coastal Mission-ah erawh kum hmasaa cheng vbc. 103 dah chu a lêt deuh thawin, cheng vbc. 200-a tihpun a ni thung a, Environment Ministry tan hian cheng vbc 2869.93 dah a ni a, hemi bakah hian air pollution tihtlemna atan hian cheng vbc. 2,217 hi dah belh a ni.

Covid-19 hri leng avangin tun ṭumah hian budget hi lehkhaa sem a ni lova, Mobile app Union Budget leh Web portal www.indiabudget.gov.in -ahte budget kimchang en theih a dah a ni thung.

Prime Minister Narendra Modi chuan Union Budget thar chuan thil siam chhuahna, sum peipunna leh hmasawnna ruhrel hrang hrang ah a tha zawngin danglamna a siam dawn a ti a, Union Budget thar chu India ram, mahnia intodelh a nihzia tilangtu a ni a ti a. Ram mipuite hriselna ngai pawimawh hmasa chunga duan, budget thar chu mi tinin, kawng tinreng ah an hlawkpui dawn a, ṭhangtharte tan hna thawh tur tha a siam sak dawn a ni a ti bawk.

Prime Minister chuan Sawrkar chu hmasawn nana thalai te tana remchanna tha siam tur leh eizawnna kawng hrang hrang kawhhmuh turin nasa leh zualin hma a la tih a sawi bawk.