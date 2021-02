Sava emaw Ar rinhlelhawm taka thi hmu chuan AH & Vety Deptt. hriattir tur

Avian Influenza laka Mizoram a him theih nan Ar emaw, sava emaw rinhlelhawm taka thi hmu reng reng chuan AH & vety Department hriattir tur a ni.

Nimin khan DC Conference Hall, Mamit-ah District Level Co-ordination Committee on National Animal Disease Control Programme chu an Chairman Dr. Lalrozama IAS, District Bawrhsap hovin ṭhutkhawm a, he ṭhutkhawm-naah hian Avian Influenza chungchanga hriat tur pawi-mawh tarlan niin, Mizorama hmalak dan tur tlangpui tarlan-ah chuan Ar, Arsa leh Archaw te Avian Influenza lenna State atanga a lo luh loh nan heng thil state pawn aṭanga la lut tur reng reng chuan AH & Vety Department aṭangin phalna an la hmasa tur a ni a.

Natna hri hmet mit (Control & containment) tur chuan a rang thei ang bera natna hri zawnchhuah a, finfiah a ṭul a, Forest, Environment & Climate Change Department nen ṭanghoin surveillance beihpui-thlak tum a nih thu tarlan niin, Avian Flu chungchang mipui hrilhhriatna Public Awareness Campaign nasa zawk kalpui a ni ang a. Local Council/ Village Council, NGO te nen thawhho dan tur ruahmanna siamin a theih ang ang a thawhho tura tih a ni a, District tina Rapid Response Team (RRT) te chu a tul huna rang taka che chhuak thei turin inring renga awm tura hriattir an ni bawk a ni.

Meeting-a tarlan a nih dan chuan Avian Influenza chu Ar leh Sava natna a ni a, ran chi hrang hrangin an kai thei a, he natna thlentu virus chi khat H5N1 hi mihringin Ar aṭanga a kai chuan natna a thlen thei a, 60% laiin a thihpui theih avangin fimkhur taka hmachhawn a ṭul thu tarlan a ni. Avian Influenza Virus hi 70ºC-ah Darkar chanve chhungin a thi vek a, Arsa leh Artui chhum/kan hmin a nih chuan mihring tan a hlauhawm loh thu tarlan a ni bawk.

He Virus hi Sava aṭang te, Ar damlo intawh aṭangte leh mihring, motor, ran chaw, hmanrua leh a dangte aṭangin a inkaichhawn theih a, nat lawkna nei lova thi thut, hmai vung leh duk bakah ke duk, khawsik, Khuh, Zeng, Ar tui lai tawp thut bakah Kawthalo te-in a natna a lang chhuak thin a ni.