Mizoram sawrkar sum leh pai dinhmunin a sen a kâwk tawh:MPCC

Mizoram Pradesh Congress Committee Media Department chuan MNF sawrkar chu sum leh pai enkawlnaa hlawhchhamah a puh a, tunah hian Mizoram sawrkar sum leh pai dinhmunin a sen a kâwk tawh a ni an ti.

Nimina thuthar lakhawmtute an kawmnaah MPCC Media Chairman Dr. Lallianchhunga chuan RTI hmanga zawhna chhânna an hmuhah Zoramthanga kaihhruai MNF sawrkar lai mekin sum harsatna a tawk nasa hle a ti a. An sawrkar tirh, kum 2019-20 leh 2020-21, kum hnih chhung lekin Ways and Means aṭangin vawi 31 RBI-ah sum an pûk tawh a, chu chu cheng vaibelchhe 512.80 a nih thu a sawi a, hei bakah hian RBI aṭang bawkin Special Drawing Facility an tih hmangin vawi 15 sum an lo pûk tawh thu leh hei hi cheng vaibelchhe 218.18 a nih thu a sawi.

MPCC Media Chairman chuan RBI Treasury Bills Holding chu state sawrkar sum leh pai dinhmum ṭhat leh ṭhat loh hriatna pawimawh ber pakhat a nih thu a sawi a. Congress term tawp dawn khan RBI-a Mizoram sawrkar sum neih chuan cheng vaibelchhe 400 dawnte a hawlh ṭhin tih sawiin, RTI chhânna aṭanga a landanin MNF sawrkar chuan nikum December thla sawrkar hnathawk hlawh a pek lai, thla hmasa ni 6 khan RBI-a Mizoram sawrkar sum dah chu ‘nil’ a nih thu a sawi a, engemaw tiin thla hmasa ni 13 khan cheng vaibelchhe 73.60-ah a lo chho ve leh a, hei pawh hi January thla sawrkar hnathawk hlawh pêk a nih leh chuan a zawh vek a rinawm tih a sawi bawk.

Dr. Lallianchhunga chuan RTI zawhnaa a lan danin MNF sawrkar kum 2 chhung lekin Mizoram sawrkar leiba chu cheng vaibelchhe 1000 velin a pung hman tih a sawi a, hetianga leiba pung chak hi Mizoramah a la awm ngai loh thu a sawi. Mizorama kawngpui laihna scheme pawimawh tak PMGSY chungchangah pawh harsatna nasa tak a thleng mek tih sawiin, MPCC Media Chairman chuan contractor-ten nikum October aṭangin bill an la thei tawh lo niin a sawi a. PMGSY pawisa reng reng chu zaa 60 hman zawh a nih hnuah sawrkar laipuiin zaa 40 dang a rawn tichhuak leh ṭhin a, tunah hian Mizoram sawrkarin zaa 60 hmanna a chinfel theihloh avangin a bak zaa 40 chu sawrkar laipuiin a rawn tichhuak thei ta lo a, he PMGSY sum hi bo hi Mizoram sawrkarin khawiah nge a thehthang tih leh eng atan nge a hman tih an zawt tih Dr. Lallianchhunga chuan a sawi bawk.