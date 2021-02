Tualchhung mi hri kai hmuh chhuah thar 6 awm

Inrinni khan Mizoramah Covid-19 hri kai thar mi 6 hmuh belh leh an ni a, hri kai thar hmuhchhuahte hi tualchhung mi vek an ni.

Inrinni-a Covid-19 hri kai leh kai loh endiknaah hian ZMC RT-PCR laboratory leh District hrang hrang TrueNAT laboratory-ah hri kai hmuhchhuah thar a awm lo a. Hetihlai hian Rapid Antigen Test (RAgT) hmanga sample endik zingah hri kai 6 hmuhchhuah thar a ni.

Hri kai hmuhchhuah tharte hi Ramhlun North-ah mi 4, Mipa 3 (kum 12, 43 leh 82) leh Hmeichhia 1 (kum 52) an ni a, an zinga kum 82 mi hi Aizawl-a mimal enkawl damdawi in pakhata inentir tura kal, screening point-a hri a kai tih hmuh chhuah a ni a, hri kai tih a langchhuak a, midang 3-te hi a chenpuite an ni a, hri kai tih lang chhuak an awm lo thung a, hri an kaina chhui mek a ni.

Zuangtui-ah mipa kum 34 a upa, Aizawl-a mimal damdawi in pakhata a damlo hruaiin hri a kai tih hmuhchhuah avanga endik a, hri a kai tih hmuhchhuah a ni a. Hri kai tih a lang chhuak lova, hri a kaina chhui mek a ni.

Heng bakah hian Vairengte-ah Hmeichhia kum 16 a upa chu hri kai tih hmuhchhuah a ni bawk a, ani hi Bagha-a bazar a zu kal lo haw leh a ni a, hri kai tih langchhuak lo a ni.

Hetihlai hian nimin khan hri kai enkawl mek 7 chu an dam tawh avangin enkawlna hmun aṭangin chhuahtir an ni a, heti hian hri kai tawh zawng zawng mi 4,372 a nih laiin dam tawh hi mi 4,330 an tling tawh a, hri kai dam leh tawh hi hri kai zawng zawng atanga chhutin za zela 99 a tling ta a, hri vei mek mi 33 awmin, chu chu hri kai tawh zawng zawng aṭanga chhutin za zela 0.75 a ni a, nunna chan tawh hi 9 awmin hri kai za zela 0.21 a ni.