2018 ai khan khawngaihtu kan ngah zawk a, vote tam zawk kan hmuh a rinawm:K.Sapdanga

ZPM party Acting President K.Sapdanga chuan nimina an party chhung inkhawm an neihah thusawiin, “Serchhip Bye Election kan hmachhawnna tur bialah hian kum 2018 inthlan khan, Congress candidate Chief Minister ni mek chu vote 400 zetin kan hneh tawh a, tuna sorkar mek MNF kan hnehna phei chu vote 1000 chuang a ni. Khatih hun lai ai khan tunah hian khawngaihtu kan ngah zawk a, vote tam zawk kan hmuh a rinawm,” a ti.

K.Sapdanga chuan, “Tunah chuan AMC inthlan kan zo ta a, kan hotute pawhin Councillor tharte leh kan candidate-te nen bawhzui tur chhete te an la nei tih loh chu ngaihtuahna leh tha hmanna tur a awm tawh lo. Kan ngaihtuahna zawng zawngin Serchhip lam a hawi a hun ta a, a tak ramah mai ni loin, mumang ramah pawh Serchhip lam hlir hmuh tum tawh tur a ni,” a ti a.

“Kan khingpuite hmanraw hman thiam ber chu vote thlak dawn hnaia sum sem a ni leh ang. Sum sem hian Mizoram politics leh mipui rilru a tichhia. Sem tur nei pawh ni ila kan sem ve lo ang. Sum sema vote zawn hi dan kalh, mi rilru tihchhiatna a nih vangin, a ruka sem tum an awm chuan a rukin kan do ang a, a langa sem tum an awm chuan a langin kan do dawn a ni,” a ti bawk.

K.Sapdanga chuan, “Serchhip bye election hi Kalphung thar duhtute leh Kalphung Hlui duhtute inbeihna a ni a. Candidate-te hi chu party symbol mai an ni. Pu Lalduhoma hi tling lo palh ta se, ZPM a chak lo tihna a ni a, tling ta se, ZPM a chak tihna a ni ang. He indona hi pawl indona a ni a, kan indona a ni tih hre nawn leh ila, kan tangkaina lai tura hotute remruatna pawm thiam turin i lo inring thap ang u” a ti bawk.