ACLCA-in Aizawla vawksa rate leh hlawhfa rate bituk

Aizawl City Local Council (ACLCA) chuan Thawhlehni khan Executive Meeting neiin, tunlaia Aizawl khawpui veng hrang hrang a kan buaipui Vawk sa rate leh hlawhfa chhawr dan chungchang sawihoin, rate an bituk.

Hemi chungchanga ACLCA-in thuchhuah an siamah chuan vawksa hring Kg. 1 Rs.400/- leh a rep khai khat, Gram 700 tling ngei chu Rs.400/-in an bituk a, Vawksa rate hi Aizawl Veng tinah kalpui vek tur a nih thu tarlangin, Local Council-ten mahni veng chhung vawk talh leh Vawksa rep zuar-te ACLCA in rate a siam anga rate inang tlanga a kal theih nan mawh phur ṭheuh turin an inhriattir a ni.

Hlawhfa rate chungchang pawh Aizawl Veng hrang hrangaah inang tlanga kalpui nise tiin, ACLCA chuan Cement Mistiri ni khatah Rs.800/- leh Cement Mistiri Helper (Labour) chu ni khataah Rs.400/- hlawh turin an bituk a, tunlaiin hnamdang mistir-ten Daily-a hnathawh duh lova ṭheka an beisei tlat ṭhin pawh ṭha an tih loh thu sawiin, hnathawkte rilru a diklo zawnga thui tak a kaihhruai theih bakah hlawhfa rate hi a nghawng theih avangin hnamdang mistiri te ṭheka-a hna pek an khap a, a rel a, Local Council ten mahni huam chhung ṭheuhah hei hi kengkawh turin an hriattir a, hnamdang permit hi Local Council-te kaltlanga pek an nih ṭhin avangin an thuchhuah pawisa lova palzut luite chu an ILP tihtawpsak an ni dawn tih an sawi a, hnamdang Cement work hawkte reng reng ṭhekaa hna thawk tur an nih chuan NOC sign lo turin Local Council-te chu an chah bawk a, mipuite pawh an ngenna ngai pawimawha hnamdang Cement Mistiri-te ṭheka a hna pe lui lo turin an ngen nghal bawk a ni.