Lawrkhawm (11.3.2021)

Lehkhabu tlangzarh

Nizan khan Serchhip Press Club-ah R.Laltluanga, Lunglei lehkhabu lehlin, ‘Mormon Bible’ (The Book of Mormon in Mizo) chu Lalhmangaiha Chawngthu, President, SEDAL chuan a tlangzarh. Lehkhabu tlangzarhna inkhawm hi C.Lalramliana’n kaihruaiin, Laldinpuia chuan lehkhabu preview hun a hmang a ni. He lehkhabu hi phek 674 niin, Rs.500/- man a ni a, C.Lalram-liana, Asst. Professor, Govt. Serchhip College hnenah lei tur a awm a ni.

ACB lo kal

Tun hnaia Serchhipa sem tur Khawnvartui tihchingpen thubuai kal zelah nimin khan Anti-Corruption Bureau (ACB) mi leh sa-te chuan he thubuai an chhuina kal zelah Serchhipa khawnvartui dealer te leh Serchhip District Consumer Association hruaitute thu an zawtfiah a, hemi hma hian Serchhip DCSO pawh thu an zawtfiah tawh bawk a ni. ACB aṭang hian DSP Zosangliana leh a thawhpuite an lo kal a ni.

Covid-19 hri danna pe chhunzawm zel

Mizoramah kum 60 chung lam 7587 te hnenah leh natna benvawn nei 589 te hnenah Covid-19 hri danna pek a ni tawh. Tun thla March ni 1 atangin kum 60 tling chin leh kum 45 atanga kum 59 inkar natna benvawn neite hnena hri danna pek beihpui kalpui mek zel a ni a, niminpiah khan mi 2274 te hnenah hri danna pek a ni a, heti hian tun thlengin kum upa leh natna benvawn nei 8176 hnenah leh damdawi ina thawk leh a hmatawnga thawk mi 29, 608 ten hri danna dose khatna an la tawh a, mi 9400 ten dose 2 na an la tawh bawk.

Mezial hâl ral

Dân lova Myanmar aṭanga meizial lak luh Champhai Police-ten an man cheng nuai 45 man hu chu thubuai chinfel a nih hnuah nimin khan Champhai District Court tualah halral a ni a, Meizial tihral tur hi a tam tham avangin a tahtawla halral niin, vawiinah pawh hal ral chhunzawm a ni ang.