By-election Observer-in Nodal Officer-te a kâwm

Nimin khan Lokesh Kumar, IAS, General Observer for 26- Serchhip ST AC bye election chuan Election Nodal Officer-te DC Meeting Hall ah meeting a neih pui a. Inhmelhriatna hun leh hmalak tawh chin tlangpuite sawi hona hun an hmang.

Lokesh Kumar chuan meeting chu Nodal Officer te hmalak tawh dan kimchang inzawhfiahna hun a nih lem loh thu leh inhmelhriatna leh hmalak tawh chin tlangpui inhriatpui tawn nana buatsaih a nih thu a sawi a, Nodal Officer hrang hrangten an chanvo te hrilhin an hmalak tawh china thil pawimawh zual te an tarlang bawk a, Observer hian zawh duh a neih thenkhat te zawtin; inthlan inbuatsaihna kal zela sawi duh an neih te an sawi ho zui a ni.

General Observer biakpawh theihna Number hi Serchhip DIPRO & Bye Election Media Centre chuan nimin vek hian mipuite hriat turin a tlangzarh tawh a, inthlanna thila amah be pawp duh leh hmaichhan ngeia kawm duhte tan biakpawh theih reng a ni.

Meeting-ah hian Kumar Abhishek, IAS, DEO leh RO ni bawkte, Amol Srivastava, IAS, ARO te, Stephen Lalrinawma, SP Serchhip leh Nodal Officer-te an kal kim a ni.