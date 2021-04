MIP thubuaiah Zoramthanga thiam chantir

Chief Minister Zoramthanga chu Mizoram Intodelhna Programme (MIP) hnuaia eirukna thubuaiah Special Judge (Prevention of Corruption Act) Court in thiam a chantir.

December 2009 khan PRISM chuan MIP sum hman danah thil diklo a awm nia ngaiin ACB-ah FIR an thehlut a, Zoramthanga leh khatih laia agriculture minister H.Rammawi, Adviser to Chief Minister Lalhuap-zauva leh Mizoram Venus Bamboo Products Pvt. Ltd. neitu KK Shah-te chu Prevention of Corruption Act hnuaiah thubuai siamsak an ni.

Court thutlukna aṭanga a lan danin Vigilance Deptt chuan ACB hnenah he thubuai chhui phalna hi a pe a, ACB chuan chhui nghalin 2013 khan Court-ah chargesheet a thehlut a. Court-in thubuai a ngaihtuah chhung hian thuhretu 20 zinga 13 thu zawhfiah an ni a, thil tisuala puhte pawh thu zawhfiah an ni bawk.

Chief Minister Zoram-thanga thubuai hi MNF sawrkar hmasain kum 2008-a Mipui Intodelhna Project (MIP) a kalpuinaa Agriculture Department kaltlanga Mizoram Venus Bamboo Product Private Limited hnena cheng nuai 50, Champhai leh Hnahlan Grape Grower Society hnena cheng nuai 83 ve ve leh Mizoram Organic Producers Company Limited hnena Rs.2,50,000/- loan hmanga pek an nih chung-chang a ni a. MIP inkaih-hruaina danin a sawi ang chuan MIP pawisa hi loan hmanga pek chhuah theih a ni lova, hetiang a nih laia loan hmanga sum thahnem tak pekchhuah a nih chung-changah thubuai hi thehluh a ni.

Court chuan ACB-in an chhuinaah MIP sum pekchhuah danah thil felhlel a awm ngei tih finfiah a ni a, MIP inkaihhruainaah sum chu Apex Committee thutlukna chauha pek chhuah tur a nih laiin mimal thutlukna anga pekchhuah a awm niin a tarlang. Hei bakah sum hi loan ni lovin ṭanpuina ang chauha pek tur ni mahse loan-a pekchhuah a ni a, kalphung pelin sawrkar a kal niin a tarlang bawk. ACB-in an chhuinaah sum dawngtute account-ah sum hi a lut kim a, eirukna sawi fak tur a awm lo niin tarlan a ni. Sum pekchhuah chungchanga sawrkar insawifiahnaah sum hi ṭanpuina ang chauha pek a nih chuan a dawngtu ten hna an thawh ṭhat loh phah hlauhna avangin loan anga pekchhuah ni-a sawi chu thil ṭha tak ni pawhin a lang tih Court chuan sawi. He thubuaiah hian dan bawhchhiatna ṭhenkhat awm mah se, sum eirukna lai tak hmuh a nih loh avangin thil tisual-a puhte chu hrem theih an ni lo niin Court chuan a sawi a ni.