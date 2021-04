Nimin khan Serchhip biala MLA By-Election lo awm turah People Conference Party Official Candidate Vanlalruata leh BJP Official candidate, Lalhriatrenga Chhangte-te chuan Serchhip District Election Officer Abhishek Kumar, IAS hnenah Nomination a file veleh ta a, heti hian Serchhip bial MLA by-election neih tur atana hming pe lut chu mi paruk an tling ta a, vawiin hian endik an ni ang.