Chief Minister sawi angin ‘khaw êng-ah’ kan inthlang dawn:Lalduhoma

Serchhip biala MLA by-election neih tura ZPM party candidate Lalduhoma chuan Serchhip biala MLA by-election neih tur chu Chief Minister-in ‘ni sang taka a chhuah tawh hnu-ah kan inthlang dawn’ tia a sawi angin, khaw êngah, eng ang mize pu nge an ni tih kan hmuh tawh hnu vekah kan inthlang dawn a ni, a ti.

ZPM Party-in Serchhip bial by-election inthlan campaign hawnna Serchhip Bazara Inrinnia an buatsaih-ah Lalduhoma hian he thu hi sawiin, an sawrkar hi sum lamah enge a nih? an minister-ten enge an tih ṭhin? CM-in enge a sawi ṭhin tih khaw êngah fiah takin kan hre vek tawh a ni, a ti a, Corruption-a fihlim leh fihlim loh zawhna chhâng ngam lo Chief Minister hi kan ram budget enkawltu atan kan la duh dawn em? a ti bawk.

Lalduhoma chuan 2018 inthlana bial hnih aṭanga thlan tlin a nih khan Aizawl West-I-ah vote a hmu tam zawk chungin, ZPM policy, a tak taka kalpui theihna tur hmun chu Serchhip bial hi a nih avang leh ramlai malsawmna haichhuak tura he bial hi party hruaitute nena lungrual taka thutlukna siama thlan a nih tak zawk thu a sawi a, Budget Session hnuhnung bera Serchhip bialin din saktu leh aiawhtu a nei ve ta lo leh Serchhip bial hming lam rik reng reng a ni ve ta lo chu khawharthlak a tih thu sawiin, “MLA atanga min ban hian kei leh kan party min hrem a ni mai lova, he bial leh a chhunga mipuite hi min hrem a, kan tuar a ni,” a ti a, Serchhip Bial mipuite chu hetianga rorelna diklo tak hi a hru rehtu emaw a nemnghetsaktu an nih theih ve ve thu sawiin, “Zoram pumin min thlir a, he by-election hi a pawimawhin by-election dang ang mai mai a ni lo tih hi kan hriat a tul a ni,” a ti bawk.

Lalduhoma chuan heng thil lo thleng hi Pathianin Mizoram leh ZPM tan malsawmnaah a chantir niin a sawi a, Mizoramah politics-a harh tharna a thlen phah a, politics-a tel ve tum ngai lo tam takte pawhin “kan ram hi ngaihsak a ṭul a, ka tel ve a ngai tih inhriatna, harh tharnain kan ram a tuam mek a ni,” a ti a, therhlo chungchangah MPF kaihhruaina chu zawm ṭha a tih thu leh mipuite pawh zawm turin a chah a, he by-election neih tur avanga sawrkarin Serchhip bial a ngaihsak thar ta chu lawmawm a tih thu sawiin, tun ṭum by-election chu ZPM leh Congress inbeihna nia sawiin, Congress party chu anmahni hlahthlem turin a sawm a ni.

Mizoram People’s Forum (MPF) kaihhruainaa ZPM Party-in campaign hawnna an neihah hian Baryl Vanneihsangi’n a host a, mi hrang hrang hnen aṭanga thusawi ngaihthlak niin, Lalthansanga, Ex-MLA, Vice President ZPM chuan, Serchhip bial by-election lo awm tura ZPM Party Official Candidate atan Pu Lalduhoma a nih thu Official-in a puang a ni.

Campaign khuhhawnna hmangtu K.Sapdanga, Vice Prersident ZPM chuan, “Kum 2018 khan ZPM kha sawrkarna siam khawpin lo chak hlauh phei ila chuan, Serchhip bial hi Chief Minister bial ni mai tur a ni a. Amaherawhchu, helai bialtu Lalduhoma hi sawrkar kaihruaitu la ni rih lovin, sawrkar khalhngiltu la ni rih turin Pathianin a ruat niin kan pawm a. Sawrkar khalhngilna kawngah a thawhhlawkin, bial mipuite leh Zoram mipuite mit pawh a tlung hle a, mahse, kan sawrkar hian khalhngil a lo duh hauh lo mai a, he sawrkar hian khalh ngiltu hi hnawk a ti em em a, MLA aṭangin an bân ta a, tunah chuan an duh dan danin an sapatal ta a nih hi,” a ti.

He hunah hian TBC Lalvenchhunga, PAC, ZPM Gen. Hqrs. leh Rev. K.Than-zauva, Vice President, ZPM Gen. Hqrs.-ten thu an sawi a, Serchhip Bazara hun an hman zawh hnu hian Then-zawlah Campaign hawnna hun hi an hmang leh a ni.