Covid-19 laka mipuite an him theihna atan hriattirna tichhuak

Serchhip District Bawrhsap, Kumar Abhishek, IAS chuan March ni 21, 2021-a Mizoram sawrkar-in Covid-19 laka mipuite an him theihna atana kaihhruai-na a siam zulzuiin, Serchhip District mipuite zawm tur hriattirna a tichhuak.

Hriattirna a tihchhuahah chuan District Bawrhsap chuan sawrkar office leh office dangte’n khauh takin sawrkarin SOP a duante leh Covid-19 appropriate behaviour an kalpui tur a ni a ti a, District headquarters-ah zan dar 10 leh zing dar 4 inkarah curfew puan a nih angin mipuite’n he hun hi bawhchhe lo turin a hriattir a, pawn (vantlang/puipunna hmun, dawr, office, damdawi in, clinic adt.) chhuak tur reng rengin hmai an tuam tur a ni a ti bawk.

Bazar, dawr, petrol pump/billing station leh sumdawnna hmuna ‘social distancing’ kenkawh chung-chángah a neitute’n mawh an phur tih tarlangin, dawr zawng zawngah dawrtute chhinchhiahna lehkhabu (register) an chhawp tur a ni a, ‘Sulhnu app’ an hmang ngei tur a ni, a ti a, dawr neitute’n dawrtute tan hand sanitizer an chhawp ngei ngei tur a ni a ti bawk.

Mipui punkhawmna – sakhaw biakna hmun, games and sports practice leh tourmament neihna, cinema hall, auditorium, community hall, intawllenna hmun dangte leh chhiatni/ṭhatniah a hmuna leng zat 50% aia tam lovin a punkhawm theih tih a tarlang a, Vantlang hmun leh dawra kalte chu feet 6 tala inhlata awm tur a ni, a ti bawk.