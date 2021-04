Mizoram Ranking Table Tennis Championship-ah Serchhip pahnihna

Ni 3 awh Mizoram Table Tennis Association (MTTA) buatsaih Mizoram Ranking Table Tennis Championship 2020-2021 chu Inrinni khan MTT Hall, Mission Veng, Aizawlah zawhfel a ni a, Serchhip District Table Tennis Association chu pahnihna an ni.

Mizoram Ranking Table Tennis Championship-ah hian Serchhip District Table Tennis Association (SDTTA) aṭangin Coach R.Lalzuiliana hovin player panga an kal a, Gold Medal 4 leh Bronze Medal 2 la-in Mizoramah pahnihna an ni a, pakhatna, Techmaze Table Tennis Club nen hian gold medal an lakzat a inang a, Techmaze TT Club hian Silver medal an lak tel vangin pakhatna an ni ta a, he championship-ah hian TT Club 21 an tel a ni.

Serchhip District tana medal latute hi H.Lallawm-kimi D/o H.Lalthakima, New Serchhip chuan Gold Medal (Cadet Girls Single) leh Bronze Medal (Sub Junior Girls Single) a la a, R.Lalruatmawia S/o Vanlal-siamtluanga, New Serchhip chuan Gold medal pahnih (Cadet Boys Singles & Sub Junior Boys Singles) bakah Bronze Medal (Junior Boys Singles)-ah a la bawk a. V. Lalhriatzuali S/o V. Lalrosanga, New Serchhip chuan gold medal (Youth Girls Singles)-ah a la bawk.