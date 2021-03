Govt. Serchhip College-ah Poshan Pakhwada Programme hmang

Nimin khan Govt Serchhip College NSS unit leh Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYK) Serchhip District-te ṭangkawp chuan sawrkar laipui programme pawimawh Poshan Pakhwada 2021 chu “Nutritious Food For Students” tih thupuia hmangin Smart Class room, Govt Serchhip College-ah an hmang.

He hunah hian Dr Lalremsiami Hrahsel chuan thupui behchhana zirtirna pe-in, zirlaite tana chaw ṭha hrang hrang leh taksa tana an pawimawhna te a sawi a, chaw ṭha tlakchham vang emaw, lak luh tam lutuk vang emaw pawhin natna hrang hrang a vei theih tih a sawi a, hei vang hian sawrkar laipui pawhin chaw ṭha chungchanga inzirtirna a ngai pawimawh tih sawiin, kawng hrang hrangin hma lak a lo ni tawh tih a sawi a, tunlaia ṭhlalai ṭhenkhatten a hlauhawmna hre lem lo a an lo ei ve mai ṭhin, Gutkha, Sahdah, etc ṭhatlohna te chu a tarlang tel bawk a ni.

He hun hi C.Lalramliana Programme Officer, NSS, Govt Serchhip College-in a kaihruai a, zaithiam Vanlalthanpuii Fanai, 6 Sem BA-in zirlai kalkhawmte zaiin a awi a, Dr Lalhmangaihzuali Ralte Programme Officer NSS in lawmthu sawiin hun a khâr a ni.