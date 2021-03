Hri kai 6 hmuh chhuah belh

Niminpiah khan Mizoramah Covid-19 hri kai 6 hmuhchhuah belh an ni a, heng zinga a tam zawk hi ram pawn aṭanga rawn haw an ni.

District hrang hranga TrueNAT laboratory-a sample endik 4 zingah hri kai hmuhchhuah an awm lova, ZMC RT-PCR laboratory-a sample endik 20 zingah hri kai pakhat hmuhchhuah a awm a, hei hi mipa kum 35 mi, Mizo BSF doctor a ni a, positive contact a neih vanga home quarantine lai mek, a taksaa natna lang chhuak lo a ni.

RAgT hmanga sample endik mi 695 zingah hri kai 5 hmuhchhuah niin, Selinga cheng mipa kum 62 leh a fanu kum 25 mi, March ni 12, 2021-a Delhi aṭanga lo haw-te chu an rawn haw hlima sample test-ah an negative, a hnua an taksaa natna lang chhuak a awm avangin Aizawla Private Hospital pakhatah in-test-in, hri an kai tih hmuhchhuah a ni.

Anni bakah hian Guwahati aṭanga lo haw mi pathum, Ramhlun North-a cheng mipa kum 29 mi, Salem Venga cheng mipa kum 33 mi leh Chaltlanga cheng hmeichhia kum 38 mite chu Lengpui Airport Screening point-a test an neihah hri an kai tih hmuhchhuah an ni a, anni hi an taksaah natna lang chhuak a awm lo a ni.

Heti hian tun dinhmunah Mizoramah hri kai mi 4460 awm tawhin, enkawl dam mi 4426 an awm tawh a, tunah hian hri kai enkawl mek mi 23 awmin, hri kai thi hi mi 11 an awm tawh a ni.