Serchhip SP tharin MJA Member-te inhmelhriatna hun a hmanpui

Serchhip District Superintendent of Police atana Mizoram sawrkarin a rawn dah thar Stephen Lalrinawma, MPS chuan nimin khan a pisa-ah Serchhip District-a MJA member-te chu inhmelhriatna hun hman pahin thingpui a inpui a,

He inkawmhona hunah hian Stephen Lalrinawma chuan Police-te leh chanchinbumite chu sawrkar kutke pawimawh tak zinga mi an ni tih sawiin, mipui rawngbawlna kawngah pawh thawhhona ṭha neih ṭul a tih thu a sawi a. Serchhip District-a SP hna a rawn zawm hnuah Serchhip District mipuite tan Police-ten ṭangkai lehzuala hna thawh tumin ngaihtuahna an sen thu a sawi a, Police-ten hma an lo lak tawhna, ruihhlo chungchangah ṭanlak chhunzawm zel a ṭul dawna a hriat thu sawiin, police mi leh sa zinga zu leh ruihhlo lama hming hliauna neite chu, finfiahna an neih chuan an dim dawn lo tih a sawi a, VDP-te chu police-te tha tichaktu pawimawh tak pakhat an ni tih sawiin, a theih chin chinah VDP tihnun tuma hma an lak tur thu a sawi bawk.

SP thar chuan Serchhip khawpui chuan kawngpui ṭha tak a neih tawh avangin lirtheia chetsualna a thlen tam hlauhawm a tih thu leh helamah pawh hmalak hmasak ṭula a hriat thu a sawi a, Traffic Police lamah pawh thawktu tam zawk dah belha tihlen an tum thu a sawi a, “Kawngpui ṭha a lo awm hian kan fimkhur loh chuan ṭhalai tam takin nunna an chân phah ang tih a hlauhawm a ni,” tiin a sawi a, he lam kawnga fimkhur tura inzirtirna pawh uar a ṭul thu a sawi a, hei bakah hian khawpui lian zawk dangte dinhmun thlirin kawngpui sira lirthei dah chungchangah pawh tun dinhmun ang reng hi a nih dawn loh avangin, tun aṭanga hmalak ngai a tih thu a sawi bawk.

Serchhip biala MLA by-election neih tur pawh inthlan hun puan la ni lo mahse inthlanna muanawm leh felfai tak neih a nih theih nan Police-te chuan inbuatsaihna an kalpui ṭan tawh tih a sawi bawk.

Kapliana Pachuau, President, MJA, Serchhip District pawhin Serchhip District police-te chu an hnathawhnaah an hawihawmin, hna an thawk ṭha hle nia an hriat thu a sawi a, mipuite hi thlamuang taka an awm theih avangin Police-te hnathawh pawimawhzia leh an hnathawh dan hi an hre lo ṭhin a, thil pawi leh buaina engemaw a lo thlen hian police-te pawimawhna a lang leh ṭhin tih a sawi a, police-ten thil tisual an man ṭhin chungchangah pawh mipui hriata puanzar ṭhin hian thil sual tiṭhin tam takte a titawmim ṭhin tih sawiin, Police-te chu an hnathawhte mipuia puanzar kawngah inthlahrung lo turin a chah a ni.

He hunah hian SP hi Addl SP PC Lalṭanpuia, SDPO Kaste Romalsawma leh H.Biakchhuma, Inspector, Reserve Officer, SP Office-ten an tawiawm a ni.