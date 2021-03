Vanlalzawma’n a hming a pe lût

Serchhip Bial MLA by-election neih tura MNF Party Official Candidate Vanlalzawma chuan nimin khan District Election Officer Abhishek Kumar, IAS hnenah a hming a pe lut a, Vanlalzawma hi MNF Gen Hqrs leh MNF Serchhip East Block hruaitute bakah Party worker ṭhahnem takin an ṭawiawm a ni.

MNF Party Vice President Vanlalzawma chuan an party hruaitute duhsaknaa Serchhip Biala MLA Candidate a ni chu lawmawm a tih thusawiin, Mizoram tana hmun pawimawh tak, ram lai, CM bial lo ni reng tawh ṭhin – Serchhip leh Thenzawl-a a ding chu a phûr thu sawiin, party hruaitute hmalakpuina zarah tlin ngei pawh a inbeisei tih a sawi bawk

Vanlalzawma hian Nomination a file zawh hian Land Resources, Soil & Water Conservation Department a tlawh nghal a, thawktute nen inkawmhoin, Vanlalzawma chuan Soil Department chu a len poh leh kuthnathawktute an vannei dawn a, Soil Department chan hnuaia mi Kuhva pawh Zoram khawthlang lamah chuan sum lakluh nan an hmang nasa tawh a, Rubber-te pawh Soil Department enkawl hnuaia mi a lo ni a, chuvangin helamah hian ṭan lak a ngai lehzual zel dawn tih a lang a ni a ti.