International Women’s Day puala Essay inziahsiak result puang

Nimin khan DIET Conference Hall, Serchhipah International Women’s Day puala Essay inziahsiak result puan leh lawmman semna hun hman a ni.

International Women’s Day 2021 pual hian hian One Stop Centre Serchhip chuan DIET Serchhip zirlaite tan “Equality of Sexes and Women Empowerment in Mizo Society” tih thupui hmanga Essay inziahsiakna a buatsaih chu result puan leh lawmman sem niin lawmman pakhatna dawngtu chu K.Lalrinliani, 4th Sem. zirlai niin, lawmman pawisa fai Rs.3,000/-, Citation leh T-shirt hlan a ni a, pahnihna chu Andrew Lalrinmuana, 4th Sem zirlai niin lawmman pawisa fai Rs.2,000/-, Citation leh T-shirt hlan a ni a, pathumna Monica Lalhmingmawii, 4th Sem. zirlai hnenah pawisa fai Rs.1,000 , Citation leh T-shirt hlan a nih bakah Consolation Prize mi 10 hnenah lawmman pawisa fai Rs.200 leh T-shirt hlan ṭheuh an ni bawk a ni.

He hunah hian R.Lalmuankimi, Nodal Officer, One Stop Centre chuan thu sawiin, tunlai khawvelah hmeichhiaten kan theihna kawng hrang hrangin kan lanchhuahtir ve thei tawh a ni, a ti a. Tharumah mipate tluk lo mah ila, eizawnna kawng hrang hrangah leh politics thleng pawhin kan tan kawng a inhawng ve vek tawh a, chungahte chuan hmeichhia kan nih avanga indah hniam mai lova, kan theihna lan chhuahtir tura tan la theuh turin kalkhawmte a sawm a ni.

Lalchhanhimi, Centre Administrator pawhin thusawiin, International Women’s Day hman tan anih dan a sawi a, kum 1975 khan United Nation chuan March ni 8 hi International Women’s Day atan a nemngheh thu sawiin, he ni pual hian hmeichhiate hian dikna leh zahawmna, beiseina leh thianghlimna te kan vawn nun a tul ani, a ti a. Serchhip District-a One Stop Cetre hnathawh leh an hmalakna hrang hrangte a sawi a ni.

He hun hi T.Biakchamliana, Data Analyst, One Stop Centre chuan a kaihruai a, DIET Serchhipa thawktute leh zirlaiten he hun hi an hmanpui a ni.