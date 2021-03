Raltlante lo enkawl leh chhawmdawl chungchangah sawrkar laipui thu ngaihchan mek a ni:Home Minister

Home Minister Lalchamliana chuan Myanmar-a buaina thleng chu Mizoram sawrkarin pawi a tih thu leh boruak ṭha awm leh thuai se a duh thu a sawi a, raltlante lo enkawl leh chhawmdawl chungchangah sawrkar laipui ngaihchan mek a nih thu a sawi.

Nimina Assembly Budget Session-ah Home Minister hian Myanmar ram buai avanga Mizorama raltlan awmte chungchâng House-ah a sawi a, February ni 1, 2021-a Myanmar sipaiin Myanmar-a mipui thlan sawrkâr an paihthlak avanga harsatna an tawh hnuah Mizoram chhûngah pawh Myanmar aṭanga râltlan an awm ṭan thu te, ram dang mi chungchâng chu sawrkâr laipui thu liau liau a nih avànga sawrkâr laipui thu ngaihchàn mek a nih thu a sawi a. Chutih rualin thuneitute thu pawh ngaichang hman loa Mizoram lo lûtte chu an nihna leh ṭul dang fel taka report-in a ṭul dàn anga chhawmdàwl an ni ang, a ti a. Râltlan lo lûtte chhawmdàwl zêl dàn tùr chu sawrkâr laipui kaihhruaina anga kalpui a nih tùr thu a sawi.

India ramah hian Mizoram bakah Myanmar nena ramri nei State dang pathum Manipur, Nagaland leh Arunachal Pradesh-te an awm a, India leh Myanmar inrina (Boundary) hi km 1643 a thui a ni a. Mizoram nen km 510, Manipur nen km 398, Nagaland nen km 215, Arunachal Pradesh nen km 520 a ni a. India hian 1951 United Nations Refugee Convention leh he Convention kaihruaitu 1967 Protocol te hi a zawm (join) ve loh avangin he Convention leh Protocol hian refugee chungchangah India hi a phuar lo a, hei vang hian raltlan (refugees) te hi tunlai Myanmar rama thil thleng avanga an awm zel dawn a nih chuan Mizoram chauh nilo in, heng state pathum Myanmar ri vetuteah pawh hian an awm ve ngei turah ngaih theih a nih avangin central sawrkar a Ministry of Home Affairs thu ngaichang chunga kal a ngai ang, a ti.

Home Minister hian nimin Assembly Session zawhna leh chhanna hunah Myanmar ram buai avanga râltlante chungchângah ngaihdàn chi hnih a awm thu sawiin, râltlan zawng zawngte chanchin kimchang puan nge puan loh ṭha zâwk ang tih ngaihtuahna sawrkarin a nei, a ti a. An chanchin kimchangin puang ta se anmahni tân leh Myanmar-a la awm an chhûngte tân pawh a him lo thei niin a sawi a ni.