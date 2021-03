Kar khatah zan 2 Pathian biak inkhawm neih leh Biak ina zaiho phal a ni ta

Nimina Health Minister Dr. R.Lalthangliana hova SAD Conference Hall, MINECO-a Covid-19 dinhmun thlira ṭhukhawm chuan kar khatah zan hnih Pathian biak inkhawm neih tawh nise an tih bakah, biak ina Pathian faka zaiho pawh phal tawh nise an ti bawk.

Nimina meeting chuan Mizoram COVID-19 dinhmun uluk taka an sawiho hnuah boruakin ziaawm lam a pan zel nia a lan avangin kar khatah zan hnih Pathian biak inkhawm neih tawh ni se an ti a, biak ina Pathian faka zaiho pawh phal tawh nise an ti bawk a. Hemi atan hian State Executive Committee on State Disaster Management-in Standard Operating Procedure siamin order an tichhuak dawn a, hetihlai hian mitthi/khawhar in leh inneih inkhawma zaiho erawh chu phal a la ni lova, chhiatni ṭhatni chungchang hi chu a hrana ngaihtuah a la ni dawn tih nimina meeting-a tel pakhat chuan Zothlifim zawhna chhângin a sawi a, Chhiatni thatni atana hman tur SOP leh SOP hmanlaiah a ṭul anga ennawn ngaite chu State Executive Committee on State Disaster Management kutah a ṭul anga an lo bawhzui turin dah a ni.

Hetihrual hian March ni 10-11, 2021-a Mizoram Presbyterian Church Synod-in Kohhran Hmeichhe Khawm-pui Lian Khatla kohhran biak ina an neih turah khawmpui palaite biak in compound-a an riah luh vek dawn avangin meeting chuan zan lam prog-ramme neih an phalsak a ni.

Meeting-ah hian Zoram Medical College (ZMC) chu karleh Thawhṭanni (March ni 15, 2021) aṭangin Covid-19 veite bakah Covid-19 vei ni kher lo, damlo dangte tan in-admit theih a nih tur thu tarlan a ni a. Covid-19 positive-te awmna ward leh damlo dangte awmna ward hi a hranpa a siam a nih bakah, a panna kawng leh luhkate pawh a hranpa a siam vek a nih avangin engmah hlauhthawn tur a awm loh thu tarlan a ni a, Covid-19 dona kawnga hmanrua leh bungrua mamawhte pawh tun din-hmunah chuan indaihlohna a awm rih loh thu tarlan a ni bawk.

Covid-19 hri danna (vaccine) ‘Covishield’ chu Mizoramin dose 1,28,840 a dawn tawh thu meetingah hian sawilan a ni a, heng zinga dose 55,780 hi mipui vantlang tan a thlawna sem (kum 60 chunglam leh kum 45-59 inkar natna benvawn neite) tur niin, mipuite dawn tur vaccine pawh sawrkar laipuia thuneitute hnenah dil belh tum mek a ni a. Mizoram chhung hmun 31-ah vaccine semna hmun siam a ni a, vaccine hi mi pakhat tan dose hnih zela lâk tur niin, a lo thleng sa aṭang hian dose khatna la tawhte lak leh tur dah ṭhat nghal vek a ni.

Meeting chuan Covid-19 volunteer-te tlawmngaihna leh ṭhahnemngaihna lawmawm an tih thu tarlangin, an lawmman tur pek theih a ni tawh lo chung pawha Mizoram tan a ni tih hria a, hlawh phût miah lova a ṭul ang anga theihtawp chhuaha la thawk chhunzawmte inpekna a ropui an tih thu leh chhuanawm an tih thu an sawi a ni.

Meeting-ah hian Home Minister Lalchamliana, Medical Operational Team Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA bakah sawrkar department hrang hrang hotute an tel a, Mizoram University, Mizoram kohhran Hruaitute Committee, Jt. NGO Coordination Committee, Indian Medical Association leh Mizo Zirlai Pawl aiawhte an tel bawk.