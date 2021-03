Kum 2019 atangin mau chin nan cheng nuai 272.60 seng tawh

Kum 2019 aṭangin Horticulture Department-in mau chìn nân Rs.272,60,431/- a sêng tawh tih Horticulture changtu Chief Minister Zoramthanga’n a sawi.

Nimina Assembly ṭhut-khawma zawhna leh chhan hunah Chief Minister Zoram-thanga chuan Thorang Bialtu MLA, Congress Legislature Party leader ni bawk, Zodin-tluanga Ralte zawhna chhangin he thu hi a sawi a, chhung kaw 213-in mau an chîng tawh, a ti a, zawhna neitu bâkah MNF member Dr ZR Thiamsânga, Champhai North bialtu MLA leh Independent member Dr Vanlalthlana, Aizâwl North II bialtu MLA ni bawkte zawh belhna chhângin Chief Minister chuan tualṭo mau hman ṭangkài dàn theihtâwpa ngaihtuah a ni, a ti a, chutih rual chuan tualṭo mau erawh a ṭo-na hmun aṭanga industry phur thleng tùra sum sèn hnem a ngaih avangin sumdàwnna atana kalpui dâwn tak tak chuan a hlawk lo niin a sawi a, Mizorama tualṭo maute ṭha takzet mahse a lâkna leh phurhna senso a hautak chu tuna mau hmanga industry dintute an chawlh chhan niin a sawi.

Chief Minister chuan, greenhouse hmanga thlai chìnah department-in nasa zâwka hmalâk a tum niin a sawi bawk a, ruahtui dahkhawlna siam kawngah pawh nasa zâwka hmalâkna kalpui a ni, a ti a, Bairabi-a mau chìnna hmuna police duty awm anga sawi chu a hriatpui lo niin a sawi a, Zoramthanga chuan, dragon fruit chîngtute’n an hralhna tùrah eng company nen mah inremna, MoU ziah a la ni lo niin a sawi a, chutih rual chuan kuthnathawktute’n an chîng nasa a, Mizoram chu a chîng hmasa leh a uar hmasa a ni a, MoU ziahpui tham tharchhuah tuma hmalâk niin a sawi bawk.