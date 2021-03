Kuminah Serchhip District ATS-in dân bawhchhia mi 83 man tawh

Kumin sawrkar kum (2020-2021FY) chhungin Serchhip District Anti-Tobacco Squad chu vawi 34 feh chhuak tawhin, dân bawhchhia mi 83 an man tawh a, dân bawhchhiate pawisa an chawitir tlingkhawm hi Rs.4,140/- a ni.

He thu hi nimina DC Meeting Hall-a Serchhip District Anti-Tobacco Squad, an chairman, District Bawrhsap ni bawk, Kumar Abhishek, IAS hova meeting neihah sawilan a ni a, he huna report petu K.Hming-thansangi, District Consultant, NTCP-in a tarlan danin, kum 2020 – 2021 chhung vek hian Food & Drugs Administration leh Legal Metrology Department-te nen ṭum 2 an fehchhuak tawh a, hetah hian dân lova foreign cigarette lakluh carton 97 bakah Sikhar 76 leh S1 – 20 an man tawh a, kum 2017 August aṭanga July 2020 inkara man dân lova foreign cigarette lakluh 13731 box chu tihral a ni bawk a, vaihlo leh a kaihhnawih nghei tum mi 201 (Mipa 95 leh hmeichhia 106)-ten Tobacco Cessation Clinic panin, an zinga mi 36-te hian an nghei fel tawh a, mi 174-te hi buaipui zui an ni bawk.

Kum kalta, 2019-2020 chhung khan Anti-Tobacco Squad drive hi ṭum 60 neiin, dân bawhchhia mi 271 man an ni a, dân bawhchhiate pawisa an chawitir tlingkhawm hi Rs.13,870/- a ni a, Food & Drugs Administration leh Legal Metrology Department-te nen ṭum 2 an fehchhuak bawk a, Tobacco Cessation clinic pantu mi 386 awmin, mi 56-ten vaihlo leh a kaihhnawih an tih ṭhinte an nghei a ni.