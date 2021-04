Serchhipah chênna in 4 kâng ral

Nizan hmasa khan Serchhip Dinthar veng, Sesah lui bula chenna in 4-te chu a kang ral vek.

Heng in-te hi Lalmuan-kimi In pahnih – chhungkaw pahnih – Sunatan Marandi leh Hunlawmawma-te chhung-kaw luah, Zara, Pangzawl in, Vanramnghaka luah leh Lalngaihzuali in, zirlai Vanlalhruaizela luah-te an ni a, in kan ṭanna hi vawk chaw chhumna aṭangin nia hriat a ni a, Vanramnghaka te vawk 20 inches chu a kanghlum tel a, bungrua chuh hman an nei mang lova, mihring thi leh hliam an awm lo a ni.

In kang ṭhelh tur hian Fire & Emergency Services koh nghal an ni a, mahse in kang hi a nasat hman tawh avangin ṭhelh hleih theih a ni tawh lova, in kang chhim lam ṭhenawma awm Lalnunzami in erawh an chhan hman a a ni.

Kang tuarte ṭanpuina hi MLA by-election neih tura Congress candidate PC Laltlansanga chuan Dinthar Br.YMA-te hnenah Rs.25,000 a pe nghal a, MNF candidate Vanlalzawma pawhin Rs.10,000 pe-in, BJP Candidate Lalhriatrenga Chhangte chuan Rs.30,000/- a pe bawk a, nimin khan in kâng senghawi hnatlang neih nghal a ni.