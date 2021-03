Mizoramah Covid-19 hri danna la mi 41,311 an awm tawh

Mizoramah Covid-19 hri danna (vaccine) la mi 41,311 an awm tawh a, heng zinga mi 9,799-te hian a bikimna (2nd dose) an la tawh a ni.

Covid-19 hri danna (vaccine) pek dan tur ngaihtuahtu “State Task Force for Covid-19 Vaccination” ṭhutkhawm vawi thumna, nimina SAD Conference Hall, MINECO-a neihah sawilan a ni a, Meeting-a tarlan a nih dan chuan, March ni 10, 2021 thleng khan Mizoram pumah Healthcare worker 11,753 in vaccine 1st dose an la tawh a, an zinga 9,797 hian 2nd dose an la tawh a, Frontline workers zingah 18,534 in 1st dose la tawhin an zinga 2 hian 2nd dose an la tawh a ni.

Kum 60 chung lam mi 10,199-in 1st dose la tawhin, kum 45 – 59 inkar natna benvawn nei mi 825-in 1st dose an la tawh bawk a, Healthcare worker in-register zinga 75%-in vaccine 1st dose an la tawh a, Frontline workers zinga 1st dose la tawh hi 67% niin, kum 2011 chhiarpui aṭanga chhutin kum 60 chung lam vaccine la zat hi 12.78% a ni.

Nimina ṭhutkhawm, R.Lal-ramnghaka, Secretary, Health & Family Welfare Department hova neihah hian, March ni 10, 2021 thleng khan Mizoramah Covid-19 vaccine ‘Covishield’ dose 1,28,840 (January – 35000, February – 75400, March – 18440) dawn tawh a ni a, vaccine hi January leh February ah vawi 2 ve ve dawn niin, March thla hian vawi khat dawn a ni a, heng zinga dose 5110 hi Central sawrkar hnuaia thawkte tan ruahman a ni.

COWIN 1.0-ah khan database a hming chuangte tan chauh vaccine hi dawn theih a ni a, March ni 1, 2021 khan COWIN 2.0 hman ṭan niin, hetah hi chuan database hman a ni tawh lova, Healthcare workers, Frontline Workers, kum 60 chung lamte leh kum 45 – 59 inkar natna benvawn nei (natna chi hrang hrang 20 chhinchhiah a ni)-te tan aadhar card kengin Vaccine pêkna hmuna an in-register chuan pek nghal an ni a, natna benvawn neite tan hian daktawr lehkha ken a ngai thung a ni.

Vaccine 1st dose la tawh te tan an lakna hmun ngai (vaccine centre) ah kher 2nd dose lak a ngai tawh lo tih tarlan a ni a, Mizoram chhung leh pawna vaccine centre khawiah pawh 2nd dose hi a lak theih tawh a, Vaccine 1st dose laten 2nd dose an lak tur hi vaccine dawn tawh sa aṭangin dahṭhat nghal zel a ngai a, vaccine hi sawrkar laipui aṭang dawn belh leh thuai beisei a ni bawk.

Meeting ah hian vaccine pek chhuah kawngah thawktu indaihlohna a nasat em em karah, Covid-19 volunteers engemawzatin hlawh beisei lova an la tanpui avanga an indaihlohna nasa taka chhawk zangkhai a nih chu lawmawm an tih thu tarlan a ni.

Meeting chuan Vaccine pek chhuahnaah tlawmngai pawlten an ṭawiawm ṭhat avanga lawmawm an tih thu sawi a ni a, hmun ṭhenkhatah phei chuan YMA leh LLTF ten kum 60 chunglamho kalna tur lirtheite an ruahman hial a ni tih tarlan a ni bawk.