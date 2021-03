MNF-ten ze ngai la pu reng niin sawi

Nimin khan ZPM, Serchhip Block Thalai chuan thuchhuah siamin, ni 2.3.2021-a Serchhip Constituency Bial by-election lo awm tur atan MNF party-in Serchhip Bazar tuala Chief Minister Zoramthanga hova campaign kick off an neihah Zoramthanga chuan ZPM aṭanga mi 34 lai lawm lut anga a sawi bakah, a duh tan an lawm luhte hming list pawh en theih a nih thu a sawi niin ZPM Serchhip Block Thalai chuan an tarlang a, chutiang zat ZPM aṭanga lawm luh an awma an hriat loh avangin tute nge an lawm luh tih hriat tuma hming list chu en an phal leh chuàn bawk si loh avangin, MNF te chuan an ze ngai, “boruak lawm luh” zia chu an la pu reng a ni tih a tichiang hle niin an sawi a, MNF-te chu thu belh chian dawl lo mipui hmaa sawi sim tawh se an tih thu ZPM Serchhip Block Thalai chuan an tarlang bawk.