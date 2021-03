MSU-in zirtirtu ai kal late dap chhuah an tum

MSU Gen. Hqrs. chuan Mizoram hmun hrang hranga Sawrkâr School zirtîrtu neih dân zirchian a, zirtîrtu ai kal late dap chhuah an tum.

Nimina MSU Gen. Hqrs. Executive Committee ṭhutkhawm, Mizo Zirlaite Rûn-a neih chuan khawpui School-a zirtîrtu tam tak an awm laia thingtlâng school-a zirtîrtu indaih lohna awm ṭhîn chu a tâwp theih nân, zirtîrtu sem rual a nih theih nân hma lâk ni se a ti a ni.

Hei bakah hian Mizoram Rural Bank-a Office Assistant atâna hnam dang lâkte, dânin a phût anga an probation period chhûnga Class VIII Standard Certificate nei hman lote kum khat chuang ngaihhnathiam tawh, tûn thlenga bân an la ni lo chu bân an nih theih nân a ṭûl anga hma lâk ni se a ti bawk a ni.