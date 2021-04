Myanmar raltlan duat takin kan enkawl zel dawn:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan, “Myanmar ram buaina avanga Mizorama rawn tlanlûtte hi duat takin kan enkawl zel dawn a. Pawisa pawh a tul dan angin kan pe chhuak zel ang,” a ti.

Inrinni khan Khawzawl khuaa amah lo hmuaktu party mipui kalkhawmte hmaah thu sawiin Zoramthanga chuan, District Headquarters thar pathumte chu MLA inthlan leh aṭang chuan an khaw hming ang zela Assembly bial hming pu tawh turin hming thlak rawtna Election Commission of India-ah thlen an tum thu sawiin, Assembly bial ramri pawh hi a kikawi hlawm em avangin her danglam a tul an tih tawh thu a sawi a. Ayodhya Temple sakna tur Mizoram sorkarin pawisa thawh ve anga sawi chu pawisa an pek a hriat loh thu a sawi bawk.