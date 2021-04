Chenna in 28 kâng

Inrinni khan Lawngtlai District chhung, Lawngtlai aṭanga chhimthlang lam, in 70 vel awmna, T.Dumzau khuaah chenna In 28 a kâng.

In kan chhan hi an khaw ṭhenawm Hmawng-buchhuah lo hâl mei siper aṭanga kangkai nia sawi a ni a, kangmei hi ṭhelh tumin nasa takin beih ni mahse, ṭhelh theih a ni ta lo a ni. Kangmei chhuak vang hian thi leh hliam an awm lo a ni.

Kang tuarte chhawmdawl hna chu nimin khan thawh ṭan nghal a ni a, Central Young Lai Association hruaitute chu nimin khan T. Dumzauah hian kalin Rs.55,000 bakah buhfai, mutbu leh thawmhnawte an hlan a, branch YLA engemawzat pawhin T. Dumzau a kangtuarte tanpuina leh chhawmdawl na’n mutbu, buhfai leh chawhmeh lam chi bak ah pawisa fai engemawzat an hlan bawk a, Lawngtlai West bialtu MLA C.Ngunlianchunga chuan kang tuarte mamawh hmasak tur buhfai leh chawhmeh leh thildang ṭhahnem tak kengin nimin khan T. Dumzau a thleng a, LADC sawrkar leh mi dang engemawzatin ṭanpuina hi an hlân tawh a ni.