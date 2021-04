CM Zorama thubuai judgement March 30-ah puang dawn?

Chief Minister Zoramthanga thubuai, Mizoram Intodelhna Project (MIP) chungchanga thutlukna (Judgement & Order) chu Special Judge (PC Act), Mizoram chuan March 30, 2021-ah a puang dawn. Tun dinhmun ah Special Judge (PC Act) hnuaiah eiruk thubuai ngaihtuah mek (Pending case) 31 a awm.

Special Judge (PC Act) office sawi danin, tun dinhmuna eiruk thubuai ngaihtuah mek 31 zinga thubuai 10 chu CBI case niin, a dang 21 chu ACB, Mizoram case a ni.

Special Judge (PC Act) Vanlalenmawia sawi danin, CBI chu thla khatah kar hnih tal rawn awm tur a tih an ni a, case pakhatah pawh witness eng emaw zah an awm ṭhin a, inkoh chhung a rei a, chumi vang chuan thubuai chai chhung a rei ṭhin a. CBI leh ACB case ni lo, thil dang an khawih tho avangin hearing-ah pawh vil kawp an neih changte a awm ṭhin bawk.

Thubuai ngaihtuah mek zingah hian Mizoram sorkar hnuaia thawk mek officer bakah, pension tawh thu-buaite pawh a tel a, chung zinga thubuai pakhat chung-changa thutlukna chu April 6, 2021-ah puan a ni ang.

March 30, 2021-a thutlukna puan tur, Chief Minister Zoramthanga thu-buai neihna, MIP chung-changa thubuai ziah luh a nih chhan hi kum 2008-a MNF sawrkarin MIP a kalpuina-ah, Agriculture department kaltlanga Mizoram Venus Bamboo Product Pvt. Ltd. hnena cheng nuai 50 leh Champhai leh Hnahlana Grape Grower Society-te hnena cheng nuai 83 ve ve loan hmanga pek vang a ni.

Vigilance department chuan kum 2009 khan Anti Corruption Bureau (ACB PS case no. 6 of 2009) ah thubuai chhui phalna a pe a, thubuaiah hian January, 2013 khan ACB-in Court-ah chargesheet an thehlut a, May 17, 2018 aṭangin PC Act Court-ah ngaihtuah tan niin, Zoramthanga hi Indian Penal Code Section 201 leh Prevention of Corruption Act Section 13(2) hmangin thubuai siamsak a ni.

He thubuaiah hian MNF sorkar hmasak laia Agriculture minister H. Rammawi leh Chief minister adviser Lalhuapzauva te pawh thubuai siamsak an ni. Heng thubuaite hi kum khat aia tlem lo leh kum sarih thleng jail tantir leh pawisa chawitir theihna a ni.