Natna hri leng leh damlote nihna kimchang chhinchhiah dan thar zirhona nei

Natna hri leng leh damlote nihna kimchang, felfai zawka chhinchhiah dan thar, kumin April atanga kalpui tur atana State Level Workshop chu nimin khan Health Minister Dr. R. Lalthangliana’n a hawng.

He kalphung thar, Integrated Health Information Platform atana midang zirtir chhawng tute tana zirtirna hun, Aizawla neihah Health Minister Dr. R. Lalthangliana chuan thiamna sang zelah thil pawimawh inpek chhawn dan tha tak, sawrkar laipuiin a duan thla thar atanga Mizoram puma hman a ni tur chu a phurawm a ti a, IDPS hnuaiah tangkai taka hman a nih theih nan tha taka zirchhuak turin kalkhawmte a sawm a ni.

Integrated Health Information Platform hmang hian a hmaa Sub Centre, CHC, PHC leh laboratory a lehkha hmanga kartin report pek thin chu lehkha hmang loin, internet hmangin nitin report tih a ni tawh dawn a, damlo hming leh nihna kimchang bakah, thingtlang hmun kilkhawr thlenga natna hri leng pawh dik leh felfai takin chhinchhiah a ni dawn a, hei hian natna hrileng chungchanga thu belhchian dawl lo leh harsatna thleng thin a sukiang thei dawn niin mithiamte chuan an sawi.

Workshop-ah hian S, P, L Form Data Entry, Event Alert and Outbreak Management, Hands On Group Exercise, Post Test leh Discussion te neih tur a ni. Resource Persons Dr. Sandeep Goyal, Assistant Director, IDSP bakah Dr. Parag Govil, Senior Technical Officer, Infectious Diseases, Jhpiego ten training hi an kalpui dawn a ni.