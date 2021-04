Sawrkara inhlawhfa loten hamthatna an dawn theihna tur ruahmanna pawm

Sawrkar behchhan lo, nitin inhlawhfa unorganized worker ten sawrkar aṭanga hamṭhatna an dawn theihna tura sawrkar ruahmanna “Comprehensive Action Plan For Registration of Unorganized Workers chu pawm a ni.

Nimin khan LESDE Minister Lalchhandama Ralte leh Mizoram State Social Security Board Chairman bakah sawrkar mi pawimawh dangte chu Minister Office Chamber-ah an thukhawm a. He hunah hian kuthnathawka eizawng zinga sawrkar atanga hamthatna dawng thei lo anga ngaih, mahni inlum atanga eizawng, nitina inhlawhfa te, hnathawh tur mumal tak nei lem lo leh a tlachawpa hnathawka eizawng te bakah inhlawhfa thin – unorganized workers anga ngaih ten sawrkar atanga hamthatna an dawn theihna tura ruahmanna “Comprehensive Action Plan For Registration of Unorganized Workers”, an thlir ho a, hei hi pawmin hemi atan hian cheng nuai 168 ruahman chhun ni se an ti a, District tina Welfare Facilitation Centre din ni se an tih bakah District Unorganised Workers Social Security Board, district tina din te a rel tel bawk a ni.