Serchhip biala aia hmangaih zawk tur bial dang ka nei lo:PC Laltlansanga

Serchhip biala MLA by-election neih tur atan Congress party chuan Campaign hawnna hun an hmang a, Lal Thanhawla, President, MPCC chuan Campaign hi hawngin, Congress official candidate PC Laltlansanga chuan Serchhip biala hmangaih zawk tur bial dang a neih loh thu a sawi.

MPF, Serchhip District president, Rev. Zohmun-mawia kaihhruaia Campaign hawnna inkhawm neihah hian MPCC President, Lal Thanhawla chuan campaign hawnna thu sawiin, an party chu sawrkarna chelhtu ni lo mahse sawrkar khalh ngil turin leh an tih dik lohte tihdiktir turin ṭan an la reng tih a sawi a, chutianga ṭan latu tur atan an party hotute chuan PC Laltlansanga chu Serchhip bial chhung mi a nih piah lamah, mi huaisen leh dikna duh, sawrkar khalh ngilna kawnga nawr chak tur nia ngaiin an thehchhuak ta tih a sawi a, MLA candidate tam takin an tlak tawhna bial an ngaihsak zui loh laiin PC Laltlansanga leh KS Thanga-te chuan an tlak tuk aṭangin an bialte an vil zui ṭhin tih a sawi a, hetianga mi taima leh mi hrat khawkheng hi Serchhip bial tan pawh a ṭangkai ngei ang tih ringin, Serchhip bial mipuite chu bial chhung mi MLA nei ngei turin, party sawi lova PC Laltlansanga vote ṭheuh turin a sawm a ni.

By-election neih tura Congress official Candidate PC Laltlansanga pawhin thu sawiin, tun ṭum by-election hi hun danga by-election te nen a inang lo tih a sawi a, by-election neih tawhah chuan Chief Minister ni turten an chhuahsan bialah, sawrkarna an siam ṭantirah neih ṭhin a ni a, hei vang opposition party-te tan chance an nei ve thei lo tih a sawi a, tun ṭumah chuan sawrkar ṭantir an ni tawh lova, sawrkarna chelh mekten kum hnih leh a chanve chauh hun an nei tawh a, chuvangin ruling wave a awm thei tawh lova, sawrkar kal mek chu ram rorelna kawngah an thawh ṭhat loh avangin neutral support an nei thei tawh lova, chuvangin by-election dang nen a inang thei lo a ni a ti.

Rorel lai MNF chuan by-election-a candidate tur an tifel thei lawk lo tih sawiin, PC Laltlansanga chuan Serchhip bial chhung mi, kohhran upa an bia a, mahse ani chuan a lo duh lo a, chuvangin tuna an candidate hi MNF ‘first choice a ni lo’ tiin a sawi a, MNF party candidate chu Chief Minister-in ‘Hnam Runa hna semtu’ tiin sawi mahse Serchhip dai kilkara mi tan Hnam Runa hna semte chu beisei ve phak a ni lo tih a sawi a, kum 2018 inthlan dawna an intiam angte pawh tun thlenga pek loh tam tak an la neih avangin MNF-a lut thar tan phei chuan beisei tur a awm lo tiin a sawi bawk.

Serchhip biala ZPM candidate, ZPM Leader, Lalduhoma’n tun ṭum by-election-a hlahthlem tura Congress a ngenna chhangin, kum 2003-a Tlungvel bial aṭanga thlan tlin Sainghaka a boral avanga by-election neihah Lalduhoma kaihhruai ZNP khan “Congress bial ruak a ni a, kan kian ang che u,” ti lovin a hranin candidate an siam ve tho a, chuvangin tunah pawh hian Congress chu an hai thei bik lo tih sawiin, anmahni paihtute laka thinrim em em ZPM-te chu phuba an laksak dawn tih a sawi bawk.

PC Laltlansanga chuan Lunglei piah lamah ZPM-in awmzia a neih loh avangin an tan kum 2023-ah sawrkarna siam a har dawn tih a sawi a, Mizorama MLA bial 40 zinga bial 15-ah ZPM hian awmzia an neih loh avangin an tan sawrkarna siam a harsa dawn a ti a, tuna sawrkar kalphung enin mipuite tan lungawina tur a awm lova, chuvangin kum 2023-ah Congress chuan sawrkarna an siam leh ngei an beisei tih a sawi bawk.

PC Laltlansanga chuan kum engemawzat kalta aṭangin Serchhip biala MLA nih tum hian a rilru a lo seng tawh tih sawiin, he bial tana tihtura a ruahmante chu tunhnai maia a ngaihtuah thar thut a ni lo tih a sawi a, politics a luh tirh aṭangin he bial tan hian a rilru a lo seng tawh ṭhin tih sawiin, chumi tihhlawhtlin theihna atana an party-in Serchhip biala an dintir chu lawmthu a sawi.

Kum 2 leh a chanve la awmah MLA Fund cheng nuai 450 hman tur a la awm dawn a, he sum hi dik leh ṭangkai taka hman a nih chuan hmasawnna tam tak a la thawh theih dawn a ni a ti a, MLA-a thlan tlin a nih chuan MLA Fund chu a ṭul anga kuthnathawktute leh mi harsa zawkte ban phak tura chawi hniam a nih tur thu a sawi a, Candidate zingah Serchhip bial tan amah chu ṭha ber a, a hmangaih ber bawk tih sawiin, Serchhip bial aia hmangaih zawk tur bial dang a nei lo tih a sawi a, bial chhunga hmasawnna leh thil ṭha hrang hrang a awm theihna atan MLA-a thlang tling turin mipuite a ngen a, mipuite banphak MLA ni chunga Serchhip bial hmasawnna atana lungrual taka thawhho chu a duhdan a nih thu a sawi.

He huna thusawitu dang Lalsawta, Vice President, MPCC chuan PC Laltlansanga chu mihrat khawkheng a ni tih sawiin, tun ṭum by-election-a thlan tlin a nih chuan Congress MLA neih sa 5 awmte belhin Congress mi pawimawh 6-te zingah a tel dawn a, hei hian 2023 inthlanpuiah pawh kawngro a su hle dawn a ni a ti

He hunah hian Joseph Lalhimpuia, Gen. Secy. MPCC chuan inhmelhriattirna hun a hmang a, V.Lalṭhazuala, Gen. Secy. MPCC pawhin thu sawiin, R.Vanlaldula, President, Serchhip Block Congress Committee chuan lawmthu sawiin hun a khâr a, nizan hmasaa in kang tuarte ṭanpuina bawm dawhah Rs.45,100/- hmuh a ni.