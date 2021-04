ZNP atanga President leh Vice President hnawtchhuaktute hnawtchhuak lêt

ZNP Gen. Secretary Lalduhkima Khiangte hminga niminpiaha an party president JM Vura leh Vice President H.Lalrinmawia-te an party aṭanga hnawhchhuah thu an chhuah hnuah nimin khan Lalduhkima Khiangte leh midang 3-te ZNP aṭanga hnawhchhuahna thuchhuah ZNP Gen. Hqrs chuan an siam ve leh.

Nimina ZNP Gen. Hqrs.thuchhuah chuan, ZNP Executive Committee hnuhnung berin a pass angin Party sum Audit nise, Auditor atan pawh sawrkar mi chhawr lai Auditor hman nise, tia a rel angin, committee zawhah Cash Book, Receipt leh Pass Book-te chu Treasurer-in President hnenah a hlan a, President hian Vice President-in Mizoram sawrkar michhawr lai Finance & Auditor Officer kutah Cash Book, Receipt leh Bank Pass Book-te hlan turin an inhlan chhawng leh a ni, an ti a.

Sum Audit a nih vangin April 2021 chhung atan Bank Account khawih chet theih lohvin, Vice President-in Account a closed a, Bank Account Close a nih chhung hian Treasurer-in pawisa lakchhuah a lo tum nia hriat a ni, an ti a, sum audit a nih chhung hian Treasurer JV Pahlira leh Party chhungkuaa hotute beih ching mi 2/3 intiam rualin Party Office chahbite thlakin Office an lo kalh niin an sawi bawk.

ZNP chuan an thuchhuahah chuan Treasurer sum enkawl dana thil fel lo a awm tih hmuhchhuah hlauh vanga huaikawmbawl zawnga hma lo latute chungchang ngaihtuah turin ni 19 April 2021 khan President-in Emergency Meeting a kova, he meeting hian Party chhunga harsatna siamtute hi Party a an nihna aṭanga chawlhtir leh member an nihna thlenga hnawhchhuah nise tiin a pass a, member hnawhchhuahte chu – JV Pahlira, Treasurer; Lalduhkima Khiangte, Secretary; R. Lalchawiliana, Gen Secy. ZNP |halai leh DK Thanga, Gen Secretary, ZNP Thalai-te an nih thu an tarlang bawk.

Hei hi mipui vantlang hriata puanzar pawh an tum loh laia, mahni thuneihna piah lama hotute an hnawtchhuak ve ringawt chu ZNP Gen.Hqrs chuan thutaka lo ngai lo turin mipuite an ngen tih an sawi a, an Letter Head hman pawh ZNP Gen. Hqrs Official Letter Head a ni lo a, phuahchawp mai a ni an ti a, Treasurer Post a lo ruah tak avangin President, JM Vura chuan ZNP Danpuiin thuneihna a pek angin Treasurer (Adhoc) atan Upa Thangchina, Zemabawk, Aizawl chu a ruat nghal tih an tarlang bawk.