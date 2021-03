Serchhipah Special Handloom Expo nei mek

Nimin Serchhip Auditorium tualah Mizoram Handloom & Handicrafts Development Corporation Limited (ZOHANDCO) buatsaihin Special Handloom Expo – 2021 buatsaih a ni a, Lalrinenga Sailo, Mayor, AMC chuan khuallian niin a hawng.

A hawnna inkhawm tawi C.Lalrammawia, Chairman, ZOHANDCO kaihhruaiah khuallian chuan Mizo ziarang tilang thei kan thilsiam chhuah hrang hrangte khawvelah a lar ve tawh hle a a hriat thu leh la tihlar chhoh zel a tul thu a sawi a, a siamtute pawhin rintlak zawk leh tlo zawka an thilsiamte an tihchangtlun ve zel tula a hriat thu te a sawi a. Kan hnam zia tilang thei kan thuamhnaw te leh thildang dang kan siam chhuahte chu mipuiten kan hlut chho tial tial dawn chauh a, hetiang lama eizawngtute tan pawh a la hlawk tial tialin a rinawm, a ti bawk. Special Expo 2021 a inpho chhuak zawng zawngte duhsakna a hlan a ni.

Auditorium tualah hian dawr engemaw zat siam niin Handloom & Handicraft chi hrang hrangte zawrh chhuah nghal a ni a, Serchhip mipui a duh apiangten pan theih a ni ang.

Vawiinah he hmunah vek hian Vendors Development Programme buatsaih zui a ni bawk ang.

He hunah hian ZOHANDCO thawktute leh Serchhip lama sawm bik official pawimawhte leh handloom & Handicraft siamchhuaktute an tel a ni.