Thla 3 chhung awh tur puan tah leh puan bân zirna Serchhipah nei tan

Serchhip District Industries Centre (DIC) leh Ministry of Tribal Affairs ṭangkawpin thla thum chhung awh tur Puantah leh Puanban zirna an buatsaih chu nimin khan Addl. DC Lalmuansanga Ralte, MCS chuan a hawng.

Traning hawnna inkhawm District Industries Centre (DIC), Office Serchhip Dar-namtlanga neihah khuallian Lalmuansanga Ralte chuan Puandeh thil hi eiawnna tham a ni tiin, sawrkarin sum tam tak senga training a buatsaih sak avangin training tur te chu an vannei hle a ni, a ti a, thiam thil neih hi a hlu tual tual tih sawiin, chuvangin thiamna (Skill) neih hi a pawimawh a, tunlaiah lehkha zirna lam ringawt a tawk tawh lova, thiamthil neih hi a pawimawh tawh a ni a ti.

Lalmuansanga chuan Pathianin mihringah hian theihna a dah vek a,chumi haichhuak tur chuan keimahni kan pawimawh a, Pathianin talent min pek haichhuah thiam a ngai a ni a ti a, Handloom hi khawvela kan Culture phochhuahna hmanrua remchang leh ṭha tak a ni tiin a pawimawh hle a ni, a ti.

Lalmuansanga Ralte chuan tumruhna leh taimakna hi hlawhtlinna bul a ni tiin, Training nei tur te chu thiamna nei ngei tura chhel taka training tluanchhuak turin a chah a, thiamna tak tak nei tura bei turin a fuih bawk.

He Training hawnna inkhawm kaihruaitu Elizabeth Lalremthangi Hmar, Functional Manager, DIC Serchhip chuan Industries Department hnuaiah Trade hrang hrang an nei tih sawiin, chung zingah chuan Handloom (Puantah) hi a lâr bik hle a, a chhan chu Mizo Puantah hi State pawn leh khawvel huapa thawnchhuah vang a ni, a ti a, Serchhip District-ah Industry hmunpui pahnih -Thenzawl-ah Handloom leh Baktawng lamah Carpentry a awm kan nei a, heng kan Industry te hian GSDP pawh a tihsan phah hle a ni a ti.

Elizabeth Lalremthangi Hmar chuan India Danpui Article 275(1) hnuaia District Plan siam turah Serchhip District tan kum 2017 ah Puantah tihhmasawn chu thlan a nih thu sawiin kum hnih a hlawhchham hnuah kum 2019 ah a hlawhtling ta tih sawiin, amaherawh chu Ministry lamin Fund a tihtlem ṭhen tak avangin Training thei tur zat tihtlem a ṭul ta tih a sawi a, Training hi kumkhat chhungin ṭum 4 neih anih tur thu leh thla thum chhung zel neih anih dawn thu te, Batch khatah mi 20 zel an training dawn thu a sawi a, Batch khatna ah hian Serchhip khawpui chhunga mite thlan phawt an ni.

District Plan under Article 275(1) hnuaia Handloom tihhmasawnna atana Puanban leh Puantah zirna neih turah hian S.Engzikpuii, Chhiahtlang chu Trainer tur niin, Puan-tahna leh Puanbanna Khawl hmangin zirtirna a pe dawn a ni.