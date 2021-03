Zai phalsak tawh anga rel tihdanglam a ni

Mizoram sawrkarin sakhaw biakna hmunte zan lama Pathian biak inkhawm a phalsak hnuah inkaihhruaina a tichhuak a, Zai leh hla sak phalsak anga rel tawh erawh tihdanglam a ni.

Covid-19 dinhmun thlira sakhaw biakna hmunte zan lam inkhawm phalsak ṭha tih a nih hnuah nimin khan State Executive Committee on State Disaster Management chuan SOP siamin inkaihhruaina a tichhuak a, zan lama inkhawm chu kar khatah vawi hnih aia tam huai-hawt loh tura tih niin, inkhawm chhunga zai leh hla sak chungchang bikah mithiamte rawn hmasak an nih phawt dawn a, an thurawn azirin thutlukna la siam tura tih a ni.

Sunday school chu pawla inṭhen lovin pulpit aṭangin emaw khaikhawm tura tih a ni a. Inkhawm zawng zawngin hmai tuamna vuah ṭheuh tura tih a nih bakah, inkhawmna luhkaah kut tihfaina (sanitizer dispenser) dah tura tih niin, social distancing vawn a nih theih dan ber zawngin ṭhut dan ruahman tura tih a ni a. Boruak thianghlim a tam thei ang ber a luh theih nan inkhawm/Sunday sikul kai laiin biak in/hall tukverh leh kawngkharte hawn vek tura tih a ni bawk.

Kohhran mite himna tura SOP duante hi ṭha taka zawm a nih theih nan Kohhran tina ‘SOP Implementation Committee’ te hma la chhunzawm tura ngen an ni.