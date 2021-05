Inthlan chak lawmna kawng zawh leh punkhawm phal lo

May ni 2, 2021-a vote chhiar zawhah chak lawmna kawngzawh leh punkhawm phal a ni lo.

Election Commission of India chuan State leh UT-a CEO-te lehkha thawnin, tun hnaia inthlang State leh UT-a thuneitute chu Vote chhiar hun chhung leh kaihhnawihah Covid-19 laka thawktute leh mipuite himna turin inkaihhruaina a siam a, inkaihhruaina a siamah chuan RT-PCR/RAT test paltlang emaw, Covid-19 vaccine dose 2 la tawhte lo chu candidate an ni emaw, agent an ni emaw, Counting Hall-ah luh phalsak loh tur a ni a, Vote chhiar ṭan hma darkar 48 chhunga negative RT-PCR report emaw, RAT report emaw vaccination report emaw nei chauh te luhtir tur a ni, a ti a, DEO-ten candidate/counting agent-te tan vote chhiar hma ni khatah RT-PCR/RAT Test an neih theih nan ruahmanna an siam tur a ni a, Agent-te hming list chu candidate-ten RO hnenah vote chhiar hma ni 3-ah, tlai dar 5 ral hmain an thehlut tur a ni, a ti bawk.

Vote chhiar chhungin Counting Hall chhehvelah mipui punkhawm phal a ni lo a, Counting Hall atan Social Distancing ṭha taka vawn theihna tur hmun lian ṭha tawk tak ruat tur a ni a. SDMA protocol angin tukverh, ventilation, exhaust fan leh a dang te mumal takin a awm tur a ni a, Vote chhiar hma, chhiar chhung leh chhiar hnuah counting centre chu damdawi hmanga tihfai tur niin, EVM/VVPAT khungna bawm pawh damdawi hmanga tihfai/disinfect tur a ni bawk a ni.

Counting Hall/room/premises lût tur zawng zawngten Thermal Scanning an paltlang vek tur a ni a. Sanitizer, sahbawn leh kut silfaina tur tui a awm tur a ni a, Counting hall lut tur zawng zawngin an kut an sanitize/silfai vek tur a ni a, Covid-19 symptom nei reng reng chu Counting Hall luh tir loh tur a ni a, Counting agent zingah Covid-19 positive an awm chuan Candidate-in midang a ruat thei bawk a ni.

Counting Hall ah social distancing khauh taka kenkawh tur a ni a. Counting Personnel/Agent te thut dan pawh NDMA/SDMA-in Covid-19 guidelines an duan zulzuia ruahman tur a ni a, Counting Agent leh Candidate-te hman tur PPE famkim phang lovin a awm ngei ngei tur a ni a, Counting Agent-te ṭhut dan ruahmanah PPE ha leh ha lo an inṭhut kârthlak ngei ngei tur a ni a, Mask, Sanitizer, Face-Shield leh Gloves (kutkawr) te hi Counting Official-te leh security duty te hnenah pek vek tur a ni.

Postal Ballot chhiarna ah, ARO dah belh tur a ni a, hall/room hranah Postal Ballot chhiar a ṭul a nihn chuan Returning Officer/Assistant Returning Officer-ten uluk takin an vil tur a ni a, Sawrkar inkaihhruaina siam sa angin COVID hnawmhnawk – Mask, Field, PPE Kit, Gloves etc. te mumal taka senghawi dan ruahmanna felfai tak siam tur a ni a, Counting Hall luh dawnah leh a chhungah “tih tur leh tih loh tur (Do’s and don’ts)’ chiang fiah taka chhiar theih turin târ tur a ni bawk a ni.