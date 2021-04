Khauh zawkin inkhuahkhirhna thupek Serchhipah lekkawh tan

Covid-19 hri leng thawh hnihna a zual chhoh zel avanga Mizoram sawrkarin ni 20.4.2021 zing dar 4 aṭanga ni 26.4.2021 zing dar 4 thleng awh tura inkhuahkhirhna thupek a tihchhuah chu nimin aṭang khan khauh zawka lekkawh ṭan a ni.

Niminpiah tlaia Serchhip District Level Task Force on Covid-19 an ṭhutkhawm hnuah nimin lam khan VLTF ṭhenkhat leh Police lam chuan khauh zawkin sawrkarin inkhuahkhirhna a duante hi an lekkawh a, District Level Task Force hi niminpiah tlai lama an ṭhutkhawm chauh avangin VLTF ṭhenkhat hian nimin zing leh nizan lam khan an huamchhunga inkhuah-khirhna kalpui dan tura ruahmanna hi an duang chauh a ni.

VLTF-te hian inkhuah-khirhna sawrkarin a tih-chhuaha VLTF-te mawh-phurhna tura a duanahte ruahmanna siam mahse a hranpaa nilenga duty insiam an awm mang lova, sawrkarin Covid-19 executive duty kalpui leh tura a tih pawh nimin kha chuan Serchhipah chuan kalpui a la ni rih lo a, police-te chuan dân bawhchhiate vaiin vantlang hmun hrang hrang an fangkual a ni.