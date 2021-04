Serchhip khawpuiah Myanmar atanga raltlan 50 chuang awm mek

Myanmar-a sipai sawrkar tundin a nih vanga buaina a chhuah hnu-ah, Myanmar aṭangin Mizo-ramah raltlan an la awm zel a, Serchhipah pawh Myan-mar aṭanga raltlan hi mi 50 chuang an awm mek a ni.

Zothlifim-in khawtlang hruaitu hrang hrangte a zawh kualna aṭangin Myan-mar aṭanga raltlan hi tun dinhmunah Serchhipah mi 50 chuang an awm mek a, heng raltlante hi veng hrang hranga awm niin, an chhung-te bêla rawn kal an la ni deuh vek a, heng raltlante zingah hian thiamna bik nei leh eizawnna hrang hranga eizawng ṭhinte niin, mistiri te leh chanchinbumite pawh an tel a, zirlai naupang an awm bawk a, hei bakah hian helaia rawn zin sawrkar hruaitu pakhat chu haw chho rih lovin a la châm rih niin thudawnna pakhat chuan a sawi a, Myanmar aṭanga himna zawnga rawn lutte hian hna remchang apiang an thawk ve rih mai niin thudawnna pakhat chuan a sawi bawk.

Myanmar aṭanga rawn lûtte hi ram pawn aṭanga rawn lût an nih avangin tun laia hri leng mek avangin an rawn thlen hnuah khung hran an ni zel a, hei bakah hian hri an kai leh kai loh enfiah zel tura tih an nih angin, Serchhipa Covid-19 hri kai leh kai loh endiknaah endik zel an ni ṭhin a, an zingah hian hri kai hmuh chhuah an la awm lo niin thudawn a ni a, hetihrual hian khawtlang hruaitute chuan Myanmar aṭanga helaia chhungte bêla rawn kal tur an awm a nih pawhin, tunlaia hri leng mek avangin an rawn thlen hmain VC emaw YMA hruaitute hnenah hriattir hmasak thuai ṭhin ni se an duh thu an sawi.

Sub-Hqrs. YMA, Ser-chhip chuan District chhunga raltlan lo lut zat hi chhin-chhiahin Central YMA-ah report an pe ṭhin a, Sub-Hqrs. YMA Secretary Vanlalluna chuan CYMA-a report an thehluh tawhah chuan Serchhip District pumah mi 70 chuang an ni tawh tih a sawi a, hetihlai hian report an thehluh hnuah hian Branch YMA aṭanga report an la dawn si loh, rawn luh belh an awm laiin report-a thehluh zinga mi awm leh tawh lo an awm tih a sawi bawk.

Sub-Hqrs. YMA president Kawlṭhuama chuan Myanmar aṭanga raltlan chungchangah hian “Kan khawchhak unaute hi kan Mizo hnahthlakpui, kan thisen zawmpuite an ni a, chuvang chuan ṭha tak leh dimdawi taka an mamawh angte leh an harsatnate lo phuhruk hi kan tihtur a ni a, YMA-te pawhin kan lo chhawmdawl hi kan tihtur a ni,” a ti a, “Myanmar-a democracy sawrkar a din hnuah kan inunauna leh kan inpumkhatna a ṭha em em tawh a, sipai rorelnaa an awm leh chuan tun hmaa an khawsak phung anga kir leh an hmabak tih an inhria a, democracy tundin a nih leh theih nan nasa takin beih pawh an bei a, kan inunauna leh kan inpumkhatna a ṭhat tawh viau laia hetia sipaiina democracy an rawn paih-thla leh mai hi a pawi ka ti khawp mai,” tiin a sawi bawk.

Myanmar buaina avang hian Mizoramah raltlan engemawzat awm tawh mahse central leh state sawrkar chuan anni lo dawnsawn dan tur leh lo enkawl dan turah hian inkaihhruaina mumal tak a la siam lo niin hriat a ni a, raltlan lo chhukte pawh hian an chhungte an bel tlangpui a, chhungte belh tur neilote pawh YMA leh khawtlangin an lo buaipui deuh zel rih a ni.