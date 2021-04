Serchhip khawpui chhim lamah PHED-in tui sem thei dawn rih lo

Serchhip khawpui chhim lam tui pek chhawnna, IOC Venga PHED Booster Pump-a Transformer a chhiat avangin tui sem theih a ni rih dawn lo.

IOC Venga PHED Booster pump aṭang hian IOC aṭanga chhim lama mipuite hnena pek tur tui pump chhoh chhawn ṭhin a ni a, hetah hian pump khawl pahnih, Diesel leh Electric hmang a awm a, kar kalta khan Diesel Engine hi a chhia a, siamṭha tura hma lak mek a nih laiin nimin khan electric pump châwmtu Transformer-ah harsatna a awm zui leh a, hei vang hian Booster aṭang hian tui pump theih a ni ta lo a, Serchhip khawpui chhim lamah PHE Department chuan tui an pe thei rih dawn lo tih PHED hotute chuan sawiin, mipuite hriatthiamna an ngen a, heng khawl pahnihte hi siamṭha turin hma an la zui mek tih an sawi a, a rang thei ang bera tui pump theih dan tur an ngaihtuah nghal tih an sawi a, Diesel Engine chhia siamṭha tur hi chuan Kolkata-ah a part order chawp a nih avangin hun a duh rei deuh dawn a, electric pump hi hman theih hmasak tura ngaih a ni a, hei pawh hi khawl hman tur hmuh a nih pawhin test neuh neuh tihhmasak loh chuan khawl a kan a hlauhawm avangin tluang tak leh a rang thei ang bera tih theih a nih pawhin ni 3/4 vel chu hun a duh dawn niin an sawi bawk.