November, 2020 atangin Mizoram pumah hmun 2523-ah kângmei chhuak a awm tawh

Nikum (2020) November thla aṭanga tunkar Thawhṭanni (26.4.2021) thleng khan Mizoram pumah kangmei chhuak hmun 2523-ah awm tawhin, ram kang zau zawng hi 5202.20 h.a. a ni tawh.

Environment, Forest & Climate Change Department-in a chhinchhiah danin, Serchhip District chhung bikah hemi hun chhung hian Thenzawl Forest Division huam chhungah kangmei hi hmun 321-ah chhuak tawhin, N.Vanlaiphai Forest Division huam chhungah hmun 88-ah a chhuak tawh a ni.

Margareth Lalramchhani, Divisional Forest Officer, Thenzawl Forest Division-in Zothlifim zawhna a chhân danin, ram tikângtu an hriatte chu an hrem ṭhin tih a sawi a, amaherawhchu ram tikângtu tam zawk hi chu khawtlang mipuiten an sawi duh ṭhin loh avangin ram tikâng zinga hremna tawk chu mi tlemte an ni ṭhin tih a sawi a, tunhnaiah an huam chhungah ram tikang mi pahnih hrem an nei tih sawiin, pakhat zawk hi chu lock-up-ah dah a ni a, mi pangngai phak chiah lo a nih avangin a lakah hremna lek vak theih a ni lo tih a sawi a, pakhat zawk hi a leipui hâl vanga ram tikâng niin, The Mizoram Prevention and Control of Fire in the Village Ram Rules, 2014-in a hremna a lek theih zât, Rs.50/- aia tamlo tih a nih angin Rs.50/- an chawitir tih a sawi.

Khawthlang lamah Riverine Reserved Forests area an tihkan nasat avangin ram tikângtute hi The Mizoram Forest Act, 1955 Sec 17(1) hmangin EF&CC Deptt. chuan hrem tumin hma an la mek tih a sawi a, Reserve Forest huam chhung a nih loh chuan Mizoram Forest Act a lekkawh theih loh avangin an department-in ram tikângtute hremna atana an chawitir theih zat hi a tlem tih a sawi a, RRF area-ah chuan hactare khatah Rs.3,000/- zel chawi turin an hrem dawn tih a sawi bawk.

Hetihlai hian Police lam pawhin ram tikângtu hi man an nei ṭhin a, Police lam hi chuan ram tikângte hi an thil tihsual dan a zirin IPC behchhanin thubuai an siamsak a, pawisa chawi mai bakah lung ina khung thlenga hrem an nih theihna turin hma an la thei a ni.

Mizorama kângmei chhuah dan

(1.10.2020 – 26.4.2021)

Kangmei chhuak zat: 2523 Nos.

Ram kang zau zawng : 5202.20 ha

Division No. of fires