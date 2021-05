Football thuthang

@ Manchester United chuan kumin nipuiah right winger lakluh an la duh reng a, England leh Borussia Dortmund winger Jadon Sancho, 21, chu an ‘number one target’ a la ni reng a ni. (90 Min)

@ Argentina forward Lionel Messi pa, Jorge chuan a fapa hmalam hun tur chungchang sawipuiin Barcelona president Joan Laporta a hmu a, kum 33 mi, Messi contract neih la hi kumin nipuiah a tawp dawn a ni. (TV3)

@ Chelsea chuan England striker Tammy Abraham, 23, lei tuma kumin nipuia £40m vela dawrtute chu an bengkhawn dawn. (Telegraph)

@ Chelsea hian Inter Milan leh Belgium forward Romelu Lukaku, 27, chu £90m-a lakkir leh tumin an inbuatsaih mek a ni. (Sun)

@ Tottenham boss tur anga sawirik zinga mi, Leicester City manager Brendan Rodgers chuan Foxes-ah a la hlim tih sawiin, Leicester-a hnathawh chhunzawm zel a duh thu a sawi. (Star)

@ Arsenal chuan Spain full-back Hector Bellerin, 26. chu hralh tumin an inpuahchah a, Norwich leh England Under-21 defender Max Aarons, 21, chu a thlaktu atan an duh a ni. (90 min)

@ England centre-back Fikayo Tomori, 23, chuan AC Milan director Paolo Maldini chu hmu-in, Chelsea aṭanga loan-a amah an hawhna chu a ngheta lalut tura hma lak dan zawng se a duh a ni. (Sky Sport)

@ France striker Olivier Giroud, 34, chuan Chelsea-a a contract a renew loh rin a ni. (Goal)

@ Arsenal chuan Borussia Dortmund leh Germany midfielder Julian Brandt, 24, chu lak an duh a. Loan-a an hawh mek, Martin Odegaard chu Real Madrid-in season tawpa an laklet leh thulha a hmun ruak luah turin an duh a ni. (Bild)

@ Manchester United leh Portugal midfielder Bruno Fernandes, 26, chuan a inkhelh tawh loh hunah Premier League club la enkawl chu a châk thu a sawi. (ESPN)