Phaisen leh Saiphai Check-Gate chungchangah thuchhuah siam

State pawn aṭanga Mizoram lo lut turte tan, Phaisen Check-Gate leh Saiphai Check-Gate chungchangah Kolasib District Magistrate chuan thuchhuah a siam.

Kolasib District Magistrate thuchhuahah chuan Paisen Check Gate chu kartin Thawhṭanni – Inrinni dar 10a.m. – 6p.m. hawn a ni ang a, Pathianni erawh khâr a ni ang a, Covid-19 Screening & Testing pawh Gate hawn hun chhung hian neih a ni ang a, Emergency-a Gate hawn hun ni lova luh ngai an awm a nih chuan, CMO, Zonal Magistrate-Phaisen leh Police lam te inrâwn tlangin ruahmanna an siam ṭhin ang. Screening Point-a Covid-19 negative chauh leh dan anga ILP ngai chi an nih chuan ILP permit nung (valid) nei chauh luhtir tur a ni a, Gate hawn hun chhung ni lovah passenger phur lirthei luh phal a ni lova, Essential Commodities phurte erawh chu luh phal a ni a, Post Commander Phaisen IR BOP remruatnain IR Duty-ten an lo chhinchhiah thin ang.

Saiphai Check-Gate chu kartin Thawhlehni leh Zirtawpni Dar 08:00 AM – Dar 04:00 PM hawn a ni ang a. Thawhtanni, Nilaini, Ningani Inrinni leh Pathianni erawh khar a ni ang a, COVID Screening & Testing pawh Gate hawn hunchhung hian neih a ni ang. Screening Point-a COVID-19 negative chauh leh dan anga ILP ngai chi an nih chuan, ILP permit nung (valid) neichauh luh tir tur a ni. Phaisen Check-Gate-hi he thupek chhuah atanga hman tan tur a ni a, Saiphai Check-Gate erawh chu 3rd May, 2021 atanga hman tan tur a ni.