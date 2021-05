Ram ngawte kan humhalh that loh chuan tun aia nasa zawkin tui harsatna hi kan hmachhawn dawn:MFSA

Mizoram Forest Service Association chuan thuchhuah siamin, khaw tinin kan tuikhur hnar ram ngawte kan duat loh zel a, sawrkar pawhin luipui reserve-te a humhalh ṭhat loh chuan, mi tlêm kutah heng kan ramngaw te hi lûtin, tun aia nasa zawkin tui harsatna hi hun reilote chhungin Mizoram mipuiten kan hmachhawn ngei dawn a ni, an ti.

MFSA chuan tuihna tlêm hi kumina ruahtui kan dawn mumal loh vang ni bawk mahse, mipuiten hun rei tak chhung tuihna siamtu ramngaw humhalh kawng-ah hma kan lak ṭhat tawk loh vang a ni an ti a, ram ngawte kan tihchereu avanga harsatna hrang hrang Mizo mipuiten kan tawh mek leh, ram tichereu lehzual tura ram kan la tikang fo chu pawi an tih thu an sawi a, chutih rual chuan, ramkang ṭhelh leh veng tura thawk chhuak ṭhinte chungah lawmthu an sawi a ni.

MFSA chuan kan ram ngaw leh a chhunga nunna nei chi hrang hrang (biodiversity) awmte zinga engemawzat hi India ram state dang leh khawvel hmun dangte pawhin an neih ve lohte an ni a, a ram neitu Mizo mipuiten hlutna chang hre lova nasa taka tichereu a kan suasam laiin, State dang leh ramdang aṭanga lo kalten zirbingna (research) neiin thiamna hlu tak tak min puakchhuah khalh mek a ni, an ti a, Zoram hi kan tu leh fa, tuchhuan lo awm zel turte tan chenna tlak ni zel turin kan thing leh mau, luituite renchem taka hmang chunga humhalh zel turin mipuite an sawm a ni.